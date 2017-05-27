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亚洲 | 2017年 5月 27日 星期六 11:40 BJT

中国货币市场：非银放假交投清淡但不改宽松局面，跨月七天期供给无忧

    路透北京5月27日 - 端午节调休开市，中国银行间市场周六资金面宽裕格局未改，央行公开市场亦指流动性适中偏松从而暂停操作。交易员表示，非银机构放假，市场交投显清淡，但流动性仍保持充足，跨月七天期品种供给亦无忧。
    
    他们并称，中国金融时报有关央行拟于6月开展MLF(中期借贷便利)操作的报导安抚市场情绪，但半年末仍面临MPA(宏观审慎评估)考核以及跨季等不利因素，目前市场对下月流动性的预期仍保持谨慎。
    
    华东一银行交易员说，“今天挺松的，而且非银没上班，需求就没那么多，一早隔夜就有减点在出。七天跨月也还行，昨天开始七天供给就开始多了，也不难借价格也不贵了。”
    
    她并表示，近期各种消息显示市场对6月流动性较为悲观，故央行提前放风安慰市场；不过下个月影响资金面因素较多，具体还要看央行届时的操作力度。
    
    “半年末很多银行要调整报表，而且还有MPA考核，又是跨季，如果央行操作力度不如预期的话，我觉得影响还是会很大的。”她补充称。
    
    中国央行旗下媒体金融时报周五晚间援引央行表示，已关注到市场对半年末资金面存在担忧情绪，考虑到6月影响流动性的因素较多，拟在6月上旬开展MLF操作，并择机启动28天逆回购操作；将搭配好跨季资金供给，保持流动性基本稳定，稳定市场预期。
    
    北京一银行交易员表示，“今天（逆回购）没到期的，央行应该也了解到各行没什么大缺口，所以OMO（公开市场）就没做，资金面确实也很宽松，大行也在出，跨月跨节的也都能满足，而且七天大多加权在出。”
    
    她同时亦称，节后面临半年度传统资金波动较大时期，跨季需求料增多，同时银行机构供给或出于考核原因而收缩，故对节后资金面仍保持谨慎态度。
    
    中国央行周六公告称，目前银行体系流动性处于适中偏松水平，今日不开展公开市场操作。据此计算，本周净回笼300亿元人民币。据路透统计，本周公开市场共有4,100亿元逆回购到期，今日无逆回购到期。

    因端午节假期，5月28日至5月30日(周日-下周二)银行间市场休市，5月27日(周六)换休开市。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:36                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.5639     2.5763      -1.24
      七天                     2.8323     2.9911     -15.88
                                                  
      14天                     3.8177     4.0799     -26.22
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.5600     2.5700      -1.00
                                                  
      七天                     2.8000     3.2000     -40.00
                                                  
      14天                     3.8000     4.1000     -30.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.6010     2.6090      -0.80
                                                  
       七天                    2.8540     2.8530      +0.10
                                                  
       三个月                  4.5528     4.5424      +1.04
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明；审校 张喜良)
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