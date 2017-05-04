中国金融：“一带一路”投融资应以市场化为主，积极发挥本币作用--央行行长

路透北京5月4日 - 资金融通是“一带一路”建设的重要支撑。中国人民银行行长周小川撰文指出，“一带一路”投融资应以市场化为主，坚持可持续和互利共赢原则，并积极发挥本币作用，以撬动更多的当地储蓄和国际资本，形成正反馈。

中国金融杂志官方微信刊登其署名文章指出，长期来看，一带一路投融资合作不是单向的资金支持，需要各方共商共建，构建共同付出、共担风险、共享收益的利益共同体，同时还需要借助市场力量，最大程度地调动各种资源，确保可持续性。

因此“一带一路”建设投融资合作应以“企业为主体，市场化运作，互利共赢”为原则，“一带一路”建设涉及大量基础设施建设和产业合作，资金需求量巨大；多数项目建设周期较长；且“一带一路”建设不是某个国家的“独角戏”，倡议之初就强调要共商、共建、共享。

“资金融通是‘一带一路’建设的重要支撑，...通过用好开发性金融、推进金融机构和金融服务的网络化布局、更多地使用本币等多种方式，确保投融资的可持续性，将共商、共建、共享的合作理念落到实处。”周小川称。

周小川并强调，要积极发挥本币在“一带一路”建设中的作用，使用本币开展投融资具有许多优势，包括有利于动员当地储蓄和全球资金、有利于降低换汇成本并维护金融稳定等。

“资金接受国可直接使用他国本币购买本币发行国的产品，节省换汇成本。随着资金接受国和资金提供国的联系越来越密切，本币收入越来越多，未来也可直接使用资金提供国的本币偿还融资债务，节省换汇成本。”文章称。

周小川并在文中指出，要丰富并用好各种投融资方式，切实为“一带一路”建设提供金融支持，运用开发性金融、推进金融机构和金融服务的网络化布局，包括金融机构互设、金融服务对接、资本市场联通以及金融基础设施联通、发挥国际金融中心的作用，以及金融监管当局之间的交流与合作等。