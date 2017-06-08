中国金融：一季度河北钢煤贷款增幅低于整体水平，不良率下降--官员

路透北京6月8日 - 中国河北银监局副局长陈炳华周四称，截止一季度末，河北省钢铁煤炭行业贷款余额较年初增加1.19%，低于各项贷款余额增速4.27个百分点；其中不良贷款余额46.05亿元，不良率1.36%，较年初略降0.06个百分点，低于全市2.17%的平均水平。

他在银监会新闻发布会上称，钢铁煤炭行业是河北的基础和优势产业，但其产能过剩问题也给银行信贷资金管理产生了一些压力。目前河北银行业授信对象多为以河北钢铁集团为代表的优质大型钢铁企业集团和省内优质骨干企业。

“对环评不达标、手续不完善的问题企业，银行业机构始终保持审慎态度，一律不予新增授信业务，存量业务也在逐步压缩退出。”陈炳华称。

他介绍，一季度末河北省银行业本外币贷款余额39,804亿元，较年初增加2,059.09亿元；不良贷款余额864.36亿元，不良率2.17%，较年初下降0.03个百分点。

他并指出，一季度河北省新增钢铁行业贷款中用于转型升级项目的贷款占比49.62%。此外，河北银监局也在督导辖内银行降低过剩产能企业的融资成本。

另据工商银行河北省分行信贷风险官李夺介绍，该行2016年钢铁行业贷款加权平均利率为4.43%，较2016年初下降0.46个百分点，较2014年末下降1.42个百分点。2017年一季度末，该行钢铁行业表内外授信余额761亿元，其中对河钢集团授信664亿元，占比87.25%。