中国金融：中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会

路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。

他在中国金融杂志上的署名文章称，中资银行应做好统筹规划，注重相关风险防范，监管机构也应进一步扩大跨境监管合作，加强跨部门信息共享，推动银行之间以及银企之间的沟通与交流，共同落实“一带一路”倡议的有关设想。

他提到，要促进中资银行开展分工协作，鼓励中外银行业金融机构加强合作、互利共赢，在中资机构“走出去”的同时，也欢迎符合条件的沿线国家银行业金融机构来华设立分支机构，开展业务。

中资银行要探索专业化经营模式，加大对“一带一路”项目建设的融资支持力度，对于“一带一路”沿线国家的基础设施互联互通、能源资源开发利用、经贸产业合作区建设、产业核心技术研发支持等战略性优先项目，中资银行可考虑给予重点支持。

截至2016年底，共有9家中资银行在26个“一带一路”沿线国家设立了62家一级机构其中，五家大型银行是中资银行“走出去”的主力军。

截至2016年底，在“一带一路”沿线国家中，已有20个国家的54家商业银行在华设立了6家子行、1家财务公司、20家分行以及40家代表处。与此同时，截至目前，银监会已与67个国家和地区的监管当局签署了双边监管合作谅解备忘录（MOU），其中29个来自“一带一路”沿线国家。

**中资银行面临的挑战与风险**

当前全球政治及经济形势瞬息万变，“一带一路”沿线的不少国家经济基础较为薄弱，地缘政治关系错综复杂，对中资银行海外经营的风险管理和防范提出较高要求。

全球监管趋严，合规和反洗钱风险加大，金融市场波动加剧，银行盈利能力存在隐忧，部分“一带一路”沿线国家的货币出现较大幅度贬值，中资银行“走出去”面临较高的利率、汇率风险。

另一方面，跨境资本流动加剧，系统性风险隐患增多，且中国国内改革转型任务仍然艰巨，人民币贬值预期虽有所减弱，但汇率波动风险依然存在。再加上国别风险上升，全球贸易保护与摩擦程度有增无减，“反全球化”趋势逐渐抬头，均为中资机构的海外经营增添了一定障碍。

传统的银行业风险亦不容忽视。在信用风险方面，“一带一路”沿线部分国家不良贷款比率较高，中资银行面临着较为严峻的信用环境。项目风险方面，“一带一路”早期阶段以基础设施项目建设为主，项目资金投入大，建设周期长，期间当地政经、社会文化以及企业自身等都有可能触发风险。

监管方面，王兆星指出，监管部门应结合沿线国家政治、经济情况以及中资银行设点意愿，选择并推动与沿线尚未正式建立监管合作机制的国家签署双边监管合作谅解备忘录，积极探索构建区域性金融监管合作体系。