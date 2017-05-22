中国金融：互联网金融应避免过度拉长资金链条和脱离实体经济空转--报载

路透北京5月22日 - 中国金融时报周一报导称，中国互联网金融协会会长李东荣近日表示，互联网金融行业应有效增加金融服务供给规模、效率和质量，提高互联网金融供给对实体经济需求变化的适应性和灵活性，避免过度拉长资金链条和脱离实体经济空转。

报导援引他的话称，互联网金融行业从业机构要以合规审慎经营为前提，按照监管规则、整治要求和行业标准，加快建立客户身份识别、信息披露、资金存管、投资者适当性管理、反洗钱、反恐怖融资等制度，切实提升网络和信息安全保障水平。

“互联网金融为金融体系的市场化、普惠化发展带来了新鲜元素，但这并不意味着互联网金融发展可以没有边界、创新可以没有规则、业务可以没有规矩。”他表示，互联网金融发展要以提升风控能力为关键。

他并称，从业机构要形成正确的创新导向，建立有效的内控制度和风险管理系统等软硬件条件。企业内控应该与法律约束、行政监管、行业自律、社会监督有机结合起来，形成五位一体的多层次、全方位风险治理体系，使互联网金融创新可能带来的风险处于可管、可控、可承受范围内。

李东荣预计，在全球范围内，将会加速形成一个数字普惠金融的新模式。互联网金融应抓住数字普惠金融发展的良好机遇，赢得更为广阔的发展空间，因此互联网金融行业应以发展普惠金融为重点。

他希望，互联网金融从业机构应注重结合自身特点，找准市场定位，发挥各自优势，建设兼具包容性和竞争性的互联网金融生态圈和产业链。通过传统金融机构和互联网企业优势互补，提升金融服务实体经济的效率与质量，实现“1+1>2”的效果。