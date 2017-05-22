中国金融：互联网金融应避免过度拉长资金链条和脱离实体经济空转--报载

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京5月22日 - 中国金融时报周一报导称，中国互联网金融协会会长李东荣近日表示，互联网金融行业应有效增加金融服务供给规模、效率和质量，提高互联网金融供给对实体经济需求变化的适应性和灵活性，避免过度拉长资金链条和脱离实体经济空转。
报导援引他的话称，互联网金融行业从业机构要以合规审慎经营为前提，按照监管规则、整治要求和行业标准，加快建立客户身份识别、信息披露、资金存管、投资者适当性管理、反洗钱、反恐怖融资等制度，切实提升网络和信息安全保障水平。
“互联网金融为金融体系的市场化、普惠化发展带来了新鲜元素，但这并不意味着互联网金融发展可以没有边界、创新可以没有规则、业务可以没有规矩。”他表示，互联网金融发展要以提升风控能力为关键。
他并称，从业机构要形成正确的创新导向，建立有效的内控制度和风险管理系统等软硬件条件。企业内控应该与法律约束、行政监管、行业自律、社会监督有机结合起来，形成五位一体的多层次、全方位风险治理体系，使互联网金融创新可能带来的风险处于可管、可控、可承受范围内。
李东荣预计，在全球范围内，将会加速形成一个数字普惠金融的新模式。互联网金融应抓住数字普惠金融发展的良好机遇，赢得更为广阔的发展空间，因此互联网金融行业应以发展普惠金融为重点。
他希望，互联网金融从业机构应注重结合自身特点，找准市场定位，发挥各自优势，建设兼具包容性和竞争性的互联网金融生态圈和产业链。通过传统金融机构和互联网企业优势互补，提升金融服务实体经济的效率与质量，实现“1+1>2”的效果。
中国央行副行长潘功胜年初曾表示，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为