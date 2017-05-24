中国金融：今年完成全部引战工作，6月将展开第二轮报价--东方资产

路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。

东方资产引战上市办公室副总经理江月明在新闻发布会上并指出，目前接触的战略投资者主要是有实力的中央企业、地方重要国有企业和外资投资者。

东方资产同时公布2016年经营业绩，截至去年末，东方集团总资产达到8,055亿元人民币，较年初增长1倍；其中不良资产管理业务总资产规模超过3,000亿元，同比增长50%。

该集团2016年实现净利润90亿元，其中归属母公司82亿元，同比增长17%；不良资产管理业务在集团净利润中的占比约50%。

“今年新增业务量的60%回归主业做不良资产，”陈建雄称。

他并指出，东方资产正通过与地方政府共同设立地方资产管理公司（AMC）对不良资产进行合作处置，其参与苏州第二地方AMC已正式营业，宁波地区的地方AMC已完成工商登记、注册资金也已到位，目前正在与天津、内蒙古自治区政府进行洽谈。