中国金融：今年完成全部引战工作，6月将展开第二轮报价--东方资产

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
东方资产引战上市办公室副总经理江月明在新闻发布会上并指出，目前接触的战略投资者主要是有实力的中央企业、地方重要国有企业和外资投资者。
东方资产同时公布2016年经营业绩，截至去年末，东方集团总资产达到8,055亿元人民币，较年初增长1倍；其中不良资产管理业务总资产规模超过3,000亿元，同比增长50%。
该集团2016年实现净利润90亿元，其中归属母公司82亿元，同比增长17%；不良资产管理业务在集团净利润中的占比约50%。
“今年新增业务量的60%回归主业做不良资产，”陈建雄称。
他并指出，东方资产正通过与地方政府共同设立地方资产管理公司（AMC）对不良资产进行合作处置，其参与苏州第二地方AMC已正式营业，宁波地区的地方AMC已完成工商登记、注册资金也已到位，目前正在与天津、内蒙古自治区政府进行洽谈。
东方资产管理股份有限公司去年10月正式挂牌成立，注册资本553.6亿元人民币，成为继信达资产、华融资产后第三家股份制改革成功的资产管理公司。（完） (发稿 马蓉；审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为