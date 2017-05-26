中国金融：余额宝将个人账户持有额度上限降为25万份，存量不受影响

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京5月26日 - 中国最大公募基金公司--天弘基金周五公告称，为保持余额宝现金管理工具的基本定位，从用户根本利益出发，天弘余额宝货币市场基金于周六(27日)起将个人交易账户持有额度上限降为25万份，已有存量不受影响；余额宝转出等其他服务功能均不受影响。
天弘基金网站信息显示，余额宝是互联网货币基金的先行者之一，专为支付宝定制，目前仍是中国规模最大的货币基金，全称天弘余额宝货币市场基金。一季度余额宝的资产净值增长逾3,000亿元人民币，增幅超40%。
该公司此前曾于2015年7月取消过余额宝对基金份额持有人单个交易账户持有其基金份额不超过100万份的限制。
天弘基金公司去年实现净利15.34亿元，同比增长36.3%；截止去年底其管理资产规模超过1.3万亿元，较上年增长21%。（完）
浏览全文，请点选天弘基金网站：www.thfund.com.cn/notice/18962 (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为