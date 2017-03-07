中国金融：信托业要舍弃纯通道业务，建议资管统一监管设立缓冲期--官员

路透上海3月7日 - 中国银监会信托部主任邓智毅表示，信托公司要大力支持供给侧结构性改革，根据实体经济发展需要做好“加减”法，防范信托资金流入限制性领域，舍弃纯通道业务；同时，建议资产管理业务统一监管标准适当设置缓冲期，减少市场波动。

中国证券报周二引述他在出席全国人大和政协两会时指出，要创造并不断加大适应供给侧改革新需求的信托服务有效供给，积极试点科创企业投贷联动，降低企业融资成本；支持生态环保、新能源等新兴产业发展，大力配合棚户区改造和新型城镇化建设工作，加大对保障房安居工程建设的资金支持，补短板、惠民生。

“信托公司应大力发展股权投资业务，积极参与债转股业务，深度开展企业并购业务，支持企业去杠杆。”他称，同时积极探索农业供给侧结构性改革、房地产信托投资基金、养老、消费、信息科技等领域的发展机遇，推动传统产业转型升级，支持新兴产业发展壮大。

而资管监管标准的统一，让信托行业再一次面临重大挑战。证券时报并引述对邓智毅的采访称，信托要回归主业，不要将信托业务做成影子银行。统一资产管理类业务的监管标准，有利于严防金融风险，维护市场秩序。从长远看，对推动中国资产管理市场可持续发展，以及整个金融体系改革与发展都具有深远意义。

“资管监管标准的统一，可以消除监管套利，还能避免不公平竞争。“他说，但这在一定程度消除了信托原有的跨市场资产配置的独特优势，短期可能出现资产荒与资金来源收窄的双重‘挤压’，传统经营模式和盈利能力受到挑战，建议监管适当设置缓冲期，减少市场波动。

他并认为，信托在净资本监管、尽调标准、内控程序、信息披露、投资者保护等诸多方面的行业标准可以提供很好的借鉴。

自2007年信托业制度改革以来，银监会对信托建立了严格的监管标准，并逐步形成以“一法三规”为核心，内容涵盖公司治理、内部控制、风险防范、创新业务、信息披露等各环节的较为全面的监管制度体系。

在此基础上，银监会在2013年又提出“八项机制”，包括公司治理、产品登记、分类经营、资本约束、社会责任、恢复与处置、行业稳定与监管评价；在2014年提出“八项责任”，包括受托责任、经纪责任、维权责任、核算责任、机构责任、股东责任、行业责任、监管责任。

目前，信托行业的受托资管规模已超过20万亿，2016年为投资者创造收益超过7,000余亿，已成为支持实体经济发展的重要力量。未来一段时期，仍然是信托业发展的重要战略机遇期。（完）