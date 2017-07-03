中国金融：信用评级机构参与银行间债市需向交易商协会申请注册--央行

路透上海7月3日 - 中国人民银行周一发布公告称，信用评级机构开展银行间债券市场信用评级业务，应当向交易商协会就拟开展的债券评级业务类别申请注册。

央行表示，其依法对开展银行间债市信用评级业务的信用评级机构进行监督管理，银行间市场交易商协会（NAFMII）对开展银行间债券市场信用评级业务的信用评级机构进行自律管理。

公告指出，交易商协会应当制定以投资者为导向的市场化评价规则，对申请注册的机构组织开展市场化评价，并实行分层分类管理。市场化评价规则及结果，应当向央行报备并向市场公开发布。

其中境内依法设立的信用评级机构法人在银行间债市开展与债券发行相关的信用评级业务，应当具备的条件包括：已在所在地的央行省会（首府）城市中心支行以上分支机构备案；拥有一定数量的具有债券评级经验且与拟从事的信用评级业务相匹配的信用评级分析师等。

而境外依法设立的信用评级机构法人开展银行间债市信用评级业务，还需满足经所在国家或地区信用评级监管机构注册或认证，且受到所在国家或地区信用评级监管机构的有效监管等条件。

公告并称，信用评级机构违反本公告及银行间债市其他相关规定的，央行将予以通报，并可以视情节依法限制、暂停或禁止其开展银行间债券市场信用评级业务。交易商协会组织对信用评级机构开展市场化评价，市场化评价结果无法符合业务开展要求或评级质量未得到投资者认可的，经向央行报备后，可以限制、暂停其开展相关评级业务。

联接中国内地与香港债券市场的“债券通”周一开闸，开盘伊始交行总行、中信证券等先后晒出编号为第一和第二的成交单；而作为首批债券通一级新债的农发债，三期债首场认购倍数则高达10倍左右，午后境外机构追加专场亦获满额认购，均显示债券通开局火热。（完）

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