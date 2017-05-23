中国金融：债市低迷地方债公开发行利率节节攀高，定向占比顺势大增

路透上海5月23日 - 中国债市持续低迷令新债发行举步维艰，这对已进入二、三季度发行高峰期的地方债冲击尤为明显，不仅发行量远低于上年同期，而且通过公开招标方式的发行利率节节攀高，定位较区间下限（国债均值）上浮超过或达到20%的情况已多次出现。

相较而言，今年以来地方债定向发行的利率上浮幅度尚属稳定，基本维持在15%附近，定向方式在地方债发行中的占比也较去年大幅提升逾20个百分点至近50%。

据路透统计，截至周二，中国2017年累计发行地方政府债券13,378.99亿元人民币，仅相当于去年同期2.26万亿元的59%。其中以公开招标方式发行占比为53.3%，较上年全年的74%降幅明显，定向发行占比则从上年的26%大幅提高至46.7%。

而5月以来公开招标的地方债利率整体水涨船高，以往投标区间上限一般都是国债均值上浮15%，但目前区间上限上浮20%甚至30%的情况已日渐增多，除北京、广东和宁波等少数发达地区外，中标利率上浮15%以上的现象亦更为普遍。

其中内蒙古自治区周一招标的三、五和七年期一般地方债，中标利率4.43%、4.45%和4.52%，较区间下限上浮78、79和82个bp(基点)，创今年公开招标地方债上浮点数新高，上浮幅度均超20%；当日招标的四川省3-10年一般和专项债，中标利率多数也落在20%的区间上限。

此外，黑龙江省5月5日招标的五年专项债中标利率4.16%，较区间下限上浮幅度达23%，为地方债公开招标发行以来新高。

上海一银行交易员表示，随着地方债发行利率不断抬升，其配置价值也开始逐步显现，“虽说还是没到二级的水平，但终于要靠近了。”

广西壮族自治区今日招标的三、五和七年期一般及专项地方债，中标利率分别为4.29%、4.32%和4.41%，较投标区间下限分别上浮62、65和68个bp。

路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。

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**定向发行上浮幅度稳定，占比大增**

此前财政部表示要提高今年定向置换地方债的发行占比，而3月地方债启动发行以来，与公开招标中利率上浮幅度不断扩大的趋势相比，定向承销方式的上浮幅度保持了相对稳定，其发行规模占比因此大增至近五成。

根据路透统计，截至目前今年已发行的定向地方债中，除5月16日的重庆地方债利率较国债均值上浮16%，其他均为上浮15%。

北京一银行交易员指出，定向债在交易方面受限，作为投资者来说更倾向于公开发行方式，但由于置换债主要是用于置换地方政府与银行等金融机构的存量债务，通过一对一的协商，地方政府的“话语权”会更强一些。

他并称，特别是在市场较差的时候，定向发行与公开招标相比优势可能更为明显，因此更多地向前者分流也是地方政府现实的选择。

目前公开招标的地方债可在银行间和证交所市场进行现券及回购交易，定向地方债则仅能在银行间市场开展回购交易。

2017年地方财政赤字8,300亿元，比上年增加500亿元，通过发行地方政府一般债券弥补，地方政府一般债务余额限额115,489.22亿元，上年为107,072.4亿元；此外今年地方政府专项债务收入为8,000亿元。上述两项合计，今年新增地方债净发行量约为1.63万亿元。

而对于2017年的置换地方债发行规模，由于目前财政部已将发行限额分解到各地方政府，因此难有精确统计数据。综合年初多家媒体的预估，今年新增及置换地方债总规模应该仍在6万亿元左右，与去年相近。