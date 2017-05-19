中国金融：去年银行业理财余额同比增逾两成，同业理财近6万亿元--托管中心

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透北京5月19日 - 中国银行业理财登记托管中心周五发布2016年度《中国银行业理财市场年度报告》称，截至2016年底，中国497家银行业金融机构有存续的理财产品余额29.05万亿元，同比增逾两成；其中银行同业类产品存续余额为5.99万亿元，占比大幅上升。
报告并称，2016年银行业理财市场有523家银行业金融机构发行了理财产品，共发行约20万只，累计募集资金约168万亿元，其中开放式产品累计募集资金（含各开放期内的申购）约121万亿元。
报告显示，2016年银行同业占全部理财产品存续余额的20.61%，较年初上升7.84个百分点。一般个人类产品存续余额为13.46万亿元，占比6.33%，较年初下降3.2个百分点；机构专属类产品存续余额为7.52万亿元，占比25.88%，较年初下降4.76个百分点。私人银行类产品存续余额为2.08万亿元，占比7.18%，较年初上升0.12个百分点。
“理财产品在给投资者创造收益的同时，也通过合理配置各类资产直接或间接地进入实体经济，有力地支持了经济发展。”报告称。
报告指出，截至2016年底，有19.65万亿元的理财资金通过配置债券、非标准化债权类资产、权益类资产等方式投向了实体经济，占理财资金投资各类资产余额的67.41%，较年初增加3.77万亿元，增幅为23.75%。
报告并指出，截至2016年底，债券、存款、货币市场工具是理财产品主要配置的三大类资产，余额占比为73.52% ，其中，债券资产配置比例为43.76%。
银行业理财市场累计兑付客户收益9,772.7亿元，较2015年增长1,121.7 亿元，增幅12.97%。其中一般个人类产品兑付客户收益4,582.7亿元，私人银行类产品兑付客户收益1,016.2亿元。（完）
欲览详情，请点选报告全文：here (发稿 孙琦子；审校 杨淑祯)
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