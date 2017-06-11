中国金融：央行公开市场操作释放稳预期的政策信号，“大可不必慌张"--新华

路透北京6月11日 - 中国官方媒体--新华社周日报导称，央行过去一周公开市场操作充分释放出稳定市场预期的政策信号，大可不必慌张，但维护流动性基本稳定并不意味着从此货币政策就会“大放水”，今年的货币政策是稳健中性，即不紧不松。

这篇题为“不必慌张，稳定预期--一周货币政策操作和流动性点评”文章并表示，中国的货币政策要兼顾各方面的情况和目标，一方面要有助于维护金融体系的稳健和宏观经济的稳定，另一方面还要为去杠杆、防风险创造适宜的流动性环境。前者要求货币政策不能紧，后者使得货币政策也不能松。

“年中的货币政策操作，必然要兼顾维护流动性基本稳定的短期目标和为去杠杆、防风险创造适宜流动性环境的中长期目标。”报导并指出，过去一周的公开市场操作投放力度虽然有所加大，但扣除已经到期和即将到期的资金，净投放的量并不算太大，体现出当前货币政策操作对短期和中长期目标的平衡。

过去一周Shibor利率总体小幅上扬。一年期Shibor利率最新报4.4116%，高于银行给优质客户的贷款基础利率LPR，也高于央行制定的一年期贷款基准利率。

报导认为，银行间市场利率的小幅上扬，反映了同业资金面仍然处于紧平衡状态；货币政策操作一方面要考虑到遏制同业业务野蛮生长，防止资金过于在金融体系空转套利；但另一方面也要注意防范银行间市场利率过快上扬传导到实体经济融资领域，尽力避免抬高实体经济成本。

过去一周的公开市场操作，释放出明确的维护年中流动性基本稳定的政策信号。上周一央行重启28天逆回购，当天金额不大但期限足以覆盖到下月初，“试水”提供宝贵的跨季资金。上周二央行一举祭出4,980亿元人民币MLF（中期借贷便利），扣除当周和下周到期的MLF，净投放了600多亿元一年期资金。周三、周四央行逆回购放量，分别达到1,800亿元、1,500亿元，其中28天占一半左右。周五逆回购明显回落，但不同期限均提供了一些。

“这是对市场担忧年中流动性而做出的前瞻性预调，打出了提前量，留有一些富余量。”报导称。

报导并表示，过去一周公开市场操作不仅力度有所加大，而且更倾向于提供28天跨季资金和一年期资金，使得市场心理不至于过于受到一笔笔七天、14天短期资金到期是否续做的扰动。应当说，这些措施初步实现了目的，市场预期趋于稳定。

报导还称，为防范金融风险和资产泡沫，应对美国加息的外溢效应以及维护人民币汇率基本稳定，货币政策需要闪转腾挪，求得多重目标的平衡。

“为此动用的货币政策工具及其组合必然是多样的，但稳健中性、不紧不松的方向是明确的，维护流动性和金融体系稳定的意图也是显而易见的。”报导称。