中国金融：央行金融科技委员会将重点引导大数据金融风险防控等试点--官员

路透北京5月26日 - 新华社周四援引中国人民银行科技司司长李伟表示，央行刚成立不久的金融科技委员会将加快金融科技应用试点，基于人工智能、大数据的金融风险防控，以及基于生物识别的身份认证与交易验证，这类需求迫切、影响力广、普适性强的科技创新将成为金融科技委员会重点引导的试点。

“当前，一些伪科技在金融科技创新中鱼目混珠。为了准确把握创新实质，金融科技应用试点是一条很好的途径，既能帮助创新主体降低成本、提高创新效果验证，还能充分激发创新活力。”李伟在当日召开的金融科技发展研讨会上表示。

李伟认为，在金融科技应用的初创期，可多借鉴国外先进经验，开辟创新试验田。但在金融科技成熟推广期，则要提升创新管理机制，为创新保驾护航。金融科技委员会将进一步探索金融科技创新管理机制，透过创新表面看清业务实质，甄别业务属性，强化穿透式监管与功能监管，引导金融科技正确运用。

此外，金融科技委员会将促进金融科技的标准研究，积极推进云计算、大数据、生物识别等标准研制和完善工作，支撑金融科技创新有序发展。

央行日前成立金融科技（FinTech）委员会，以加强金融科技工作的研究规划和统筹协调；将强化监管科技（RegTech）应用实践，积极利用大数据、人工智能、云计算等技术丰富金融监管手段，提升跨行业、跨市场交叉性金融风险的甄别、防范和化解能力。