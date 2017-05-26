中国金融：央行金融科技委员会将重点引导大数据金融风险防控等试点--官员

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京5月26日 - 新华社周四援引中国人民银行科技司司长李伟表示，央行刚成立不久的金融科技委员会将加快金融科技应用试点，基于人工智能、大数据的金融风险防控，以及基于生物识别的身份认证与交易验证，这类需求迫切、影响力广、普适性强的科技创新将成为金融科技委员会重点引导的试点。
“当前，一些伪科技在金融科技创新中鱼目混珠。为了准确把握创新实质，金融科技应用试点是一条很好的途径，既能帮助创新主体降低成本、提高创新效果验证，还能充分激发创新活力。”李伟在当日召开的金融科技发展研讨会上表示。
李伟认为，在金融科技应用的初创期，可多借鉴国外先进经验，开辟创新试验田。但在金融科技成熟推广期，则要提升创新管理机制，为创新保驾护航。金融科技委员会将进一步探索金融科技创新管理机制，透过创新表面看清业务实质，甄别业务属性，强化穿透式监管与功能监管，引导金融科技正确运用。
此外，金融科技委员会将促进金融科技的标准研究，积极推进云计算、大数据、生物识别等标准研制和完善工作，支撑金融科技创新有序发展。
央行日前成立金融科技（FinTech）委员会，以加强金融科技工作的研究规划和统筹协调；将强化监管科技（RegTech）应用实践，积极利用大数据、人工智能、云计算等技术丰富金融监管手段，提升跨行业、跨市场交叉性金融风险的甄别、防范和化解能力。
在监管部门的引导下，支付清算协会25日发起成立了金融科技专业委员会，专项研究区块链支付应用、数字货币、金融大数据应用等内容。目前，来自商业银行、支付机构、特许清算组织、互联网企业等机构的151家成员单位参与其中，助力行业形成有价值、高质量的金融科技成果。（完） (发稿 李文科; 审校 乔艳红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为