中国金融：将调节好货币闸门，维护流动性基本稳定--央行副行长

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京6月3日 - 中国央行副行长陈雨露周六称，央行将坚持稳中求进的总基调，支持好货币稳健中性，调节好货币闸门，维护流动性的基本稳定，努力做到货币既不松也不紧；同时将做好供给侧结构性改革和总需求管理，为结构性改革营造适度中性的货币环境。
他是在清华五道口全球金融论坛上做出上述表态的。他并称，央行将全力引导金融机构回归为实体经济服务的本源，加大金融对先进制造业和经济社会发展薄弱环节的支持力度，稳步开展市场化、法制化的债转股，促进直接融资发展，缩短融资链条，降低融资成本，积极助力结构性改革。
“另一方面，也希望实体企业纠正偏离主业、盲目涉足金融的倾向，提高核心竞争力，加强对金融的吸引力和承载力。”陈雨露称。
他同时指出，当前金融服务存在很大的不平衡，金融应该更关注现实问题，追求效率、稳定、包容三个维度的平衡。
此外，下一步央行将以市场化、法制化为方向，统筹加强金融基础设施的建设与管理，制定实施统一的准入、运营和管理的法规体系，更好的为市场主体提供高效的服务，支持货币政策顺畅的传导，保证国家金融安全，促进金融体系的稳定健康发展。
清华大学五道口金融学院理事长兼院长吴晓灵在同一场合指出，随着金融创新增多，金融业的“交叉地带”越来越多，并且由于行业规范发展上存在一定问题，金融风险有所积聚，防控金融风险被中国放到了更加重要的位置。
中国央行参事、央行调查统计司原司长盛松成近日表示，央行货币政策总体会保持中性，目前货币政策是朝收紧的方向发展，这也是挤泡沫防风险的需要，防止资金空转、脱实向虚。（完） (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为