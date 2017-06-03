中国金融：将调节好货币闸门，维护流动性基本稳定--央行副行长

路透北京6月3日 - 中国央行副行长陈雨露周六称，央行将坚持稳中求进的总基调，支持好货币稳健中性，调节好货币闸门，维护流动性的基本稳定，努力做到货币既不松也不紧；同时将做好供给侧结构性改革和总需求管理，为结构性改革营造适度中性的货币环境。

他是在清华五道口全球金融论坛上做出上述表态的。他并称，央行将全力引导金融机构回归为实体经济服务的本源，加大金融对先进制造业和经济社会发展薄弱环节的支持力度，稳步开展市场化、法制化的债转股，促进直接融资发展，缩短融资链条，降低融资成本，积极助力结构性改革。

“另一方面，也希望实体企业纠正偏离主业、盲目涉足金融的倾向，提高核心竞争力，加强对金融的吸引力和承载力。”陈雨露称。

他同时指出，当前金融服务存在很大的不平衡，金融应该更关注现实问题，追求效率、稳定、包容三个维度的平衡。

此外，下一步央行将以市场化、法制化为方向，统筹加强金融基础设施的建设与管理，制定实施统一的准入、运营和管理的法规体系，更好的为市场主体提供高效的服务，支持货币政策顺畅的传导，保证国家金融安全，促进金融体系的稳定健康发展。

清华大学五道口金融学院理事长兼院长吴晓灵在同一场合指出，随着金融创新增多，金融业的“交叉地带”越来越多，并且由于行业规范发展上存在一定问题，金融风险有所积聚，防控金融风险被中国放到了更加重要的位置。