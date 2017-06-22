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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 16:41 BJT

中国金融：建立新型金融业标准体系，持续推进中国金融标准“走出去”--央行

路透北京6月22日 - 中国人民银行副行长范一飞周四称，将建立新型金融业标准体系、开展金融风险防控基础性标准研制、强化金融业标准落地实施、持续推进中国金融标准“走出去”。

他并指出，金融标准是金融业健康发展的重要支撑，在推动金融支持实体经济发展、深化金融改革、加强金融监管以及防范金融风险等方面发挥着重要作用。

国家标准委主任田世宏表示，国家标准委将支持金融领域开展标准化改革试点示范，支持金融企业和人才参与国际标准化活动，支持金融机构健全标准化工作机制。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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