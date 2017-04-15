中国金融：推动绿色金融产品创新，加强信息披露防“洗绿”风险--央行副行长

路透北京4月15日 - 据中国证券网周六报导，中国央行副行长陈雨露称，中国绿色金融总体仍处于起步阶段，可支持有条件地方政府设立绿色发展基金，并推动绿色资产证券化（ABS）、碳金融等金融产品，提升融资便利性。
陈雨露是在出席2017中国金融学会绿色金融专业委员会年会作出上述表述的。他并指出，还应提升绿色金融市场透明度通过强化信息披露要求，通过建立公共环境数据平台完善绿色金融产品标准等，有效制约污染性投资防范“洗绿”风险。
“一些绿色项目的投资回报吸引力还不足，融资难，融资贵的问题在一些地方和领域依然存在。满足中长期绿色项目融资需求的工具还比较缺乏，投资者和资金需求方信息不对称的问题还比较突出。”他称。
他建议，应鼓励、支持有条件地方政府结合本地实际工作设立绿色发展基金； 同时，加大绿色金融产品和服务的创新，推动绿色债券、绿色ABS、绿色资产担保债券、绿色收益支持证券；配合全国统一的碳排放权市场建设，发展碳金融和相关衍生产品。
同时，强化信息披露要求，建立公共环境数据平台完善绿色金融产品标准，完善绿色评级和认证，建立环境压力测试体系等手段，打破由于信息不对称所导致的绿色投融资瓶颈，有效制约污染性投资防范“洗绿”风险。
数据显示，2016年中国在境内外市场共发行贴标绿色债券2,300亿元人民币，占全球绿债发行的40%，为全球最大绿色债券市场；绿色信贷方面，截至2017年2月份，21家银行绿色信贷7.5万亿元，占各项余额8.8%。
中国央行研究局首席经济学家马骏去年末表示，2016年中国绿色金融快速发展，但仍面临期限错配等方面的挑战，可考虑对绿色项目直接提供中长期融资渠道和工具，包括绿色债券市场的发展及以未来绿色收益为抵押或支持的其他融资工具。（完）
(发稿 马蓉；审校 曾祥进)