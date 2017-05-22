中国金融：支持险资投资对宏观经济和区域经济有重要带动作用的重大工程--保监会

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京5月22日 - 中国保监会周一发布《关于债权投资计划投资重大工程有关事项的通知》，在风险可控的前提下，支持保险资金投资对宏观经济和区域经济具有重要带动作用的重大工程。
刊登在保监会官网的新闻稿称，通知明确了保险资金通过债权投资计划形式投资重大工程的支持政策。一是优化增信安排。债权投资计划投资经国务院或国务院投资主管部门核准的重大工程，且偿债主体具有AAA级长期信用级别的，可免于信用增级。
这些项目主要集中在水利、能源、交通以及高新技术和先进制造业等重点领域，投资规模大，对区域经济和社会发展带动作用强。在项目论证、立项和审批等阶段，相关部门已进行严格评估和规范，投资风险可控。适度优化增信安排，可在不增加实质性风险的同时，简化投资流程，降低企业融资成本，扩大有效投资。
二是提高注册效率。对投资“一带一路”建设等国家发展战略的重大工程的债权投资计划，建立专门的业务受理及注册绿色通道，优先办理，满足重大工程融资时间紧、效率要求高的需求。
通知的发布，是保监会推进保险业支持实体经济发展的重要措施，有利于鼓励保险资金加大对关系国计民生重点领域的支持力度。下一步，保监会将继续完善监管政策，进一步疏通保险资金进入实体经济的渠道，为实体经济发展创造更加良好的金融支持环境。（完）
欲览详情请点选(here) (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为