中国金融：新规优化中资商业银行募集发行债务、资本补充工具条件--银监会

路透北京7月21日 - 中国银监会有关部门负责人称，《关于修改<中资商业银行行政许可事项实施办法>的决定》进一步简化了中资商业银行部分行政许可事项程序，优化了中资商业银行募集发行债务、资本补充工具的条件，此举有助于银行通过发行金融债，发挥主动负债能力，优化负债结构，降低资产负债期限错配，提升流动性风险管理水平。

银监会网站刊登《关于修改<中资商业银行行政许可事项实施办法>的决定》答记者问指出，在募集发行债务、资本补充工具方面，新规删除了“最近3年无严重违法违规行为和因内部管理问题导致的重大案件”的要求。

相关负责人指出，这一新规有助于银行通过募集发行次级债和其他资本补充工具，及时补充资本，提高资本充足率，增强抵御风险能力；有助于银行通过发行专项金融债等方式支持“三农”、小微企业以及绿色产业等金融薄弱环节的发展。

银监会指出，《决定》共对《中资商业银行行政许可事项实施办法》中的八个条款作出修改，包括合并支行“筹建”和“开业”审批程序；整合“中资商业银行投资设立、参股、收购境内法人金融机构”的“准出”、“准入”程序。

新规还优化中资商业银行投资设立、参股、收购境内法人金融机构以及募集发行债务、资本补充工具的条件；进一步简化高管资格核准程序，对于同质同类银行业金融机构间的平级调动或改任较低职务的，取消事前核准改为备案制；明确境内外资银行入股中资商业银行条件。

此外，新规增加了外商独资银行、中外合资银行入股中资商业银行的条件，并放宽为落实普惠金融政策等投资设立、参股、收购境内法人金融机构的条件。

对于下一步放管服改革工作的安排，银监会指出，将筑牢“放管服”改革的法治保障基石，将抓紧推动《农村中小金融机构行政许可事项实施办法》、《外资银行行政许可事项实施办法》和《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和《信托公司行政许可事项实施办法》等其余4部规章的修订工作。

银监会强调，将着力加强事中事后监管，加大现场检查和行政处罚力度，坚决守住不发生系统性区域性风险的底线。（完） (发稿 李文科; 审校 乔艳红)