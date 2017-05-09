中国金融：服务好实体经济需积极发展多层次资本市场，扩大直接融资--新华

路透北京5月9日 - 新华社周二发表“引导金融活水更好地浇灌实体经济”的评论文章称，金融要服务好实体经济，需积极规范发展多层次资本市场，扩大直接融资。

文章指出，金融把钱用在“刀刃”上，企业才能有获得感，为此要疏通金融进入实体经济的渠道，通过加强信贷政策指引，鼓励金融机构加大对先进制造业、小微企业等重点领域和环节的资金支持，提高资金的可获得性，降低融资成本。

“目前中国总体金融结构仍以银行间接融资为主，资本市场制度尚不完善，直接融资占比仍然偏低，”文章称。

文章表示，要完善主板市场基础性制度，积极发展创业板、新三板，规范发展区域性股权市场，以合格机构投资者和场外市场为主发展债券市场，形成包括场外、场内市场的分层有序、品种齐全、功能互补、规则统一的多层次资本市场体系，为扩大直接融资创造更好条件。

“要服务好实体经济，金融机构要突出主业、下沉重心，发挥其固有的价格发现、风险管理、资金配置等优势，坚决防止‘脱实向虚’。”文章称。

其中，大中型商业银行要设立普惠金融事业部，丰富金融产品供给，为实体经济“解渴”；保险机构则应发挥保险资金规模大、期限长、来源较为稳定的优势，做实体经济的稳定器和助推器。

文章称，近几年中国金融业改革开放不断深化，积极稳妥推进金融创新，金融对实体经济的支持力度加大，资金结构流向更趋合理，成为提升中国经济“新气质”的有力支撑。但需要看到的是，金融业在一定程度上出现“脱实向虚”倾向，服务实体经济的质效有待进一步提升。

金融的使命是服务好实体经济，中国处在经济转型升级、新旧动能转换的关键时期，实体经济的发展，迫切需要一个良好的金融环境。