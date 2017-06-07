中国金融：汇率体制急需改革，增强人民币汇率灵活性--货币政策委员

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京6月7日 - 中国央行货币政策委员会委员黄益平周三表示，当前急需改革中国的汇率体制，不灵活的汇率，成为中国下一步经济开放和人民币国际化的一个重要的约束。
任职北京大学国家发展研究院副院长的他在中国企业竞争力夏季峰会上谈及“一带一路”和人民币国际化时指出，近两年，由于汇率不够灵活，在一些领域人民币国际化其实走了回头路。
“人民币能不能成为国际货币，由国际市场说了算，但是很多功课是做在国内的。”黄益平称。
他认为，人民币要成为一个国际货币，必须要有一个强大开放的经济体来支持，所以持续增长开放，是很必要的前提。但是这不够，还必须有规模很大、产品种类很丰富，同时流动性很充裕、相对稳健的国内金融市场。
重要的是，政策和制度体制需要改变，“眼下比较着急的一件事情，就是要改革我们的汇率体制。”
黄益平并强调，在推动“一带一路”过程中，需要首先建立一个相对有效的金融体系；也有很多市场的基础设施需要建设，比如要不要用人民币作为未来交易的主要货币，还是让特别提款权（SDR）发挥更大的作用。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为