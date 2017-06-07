中国金融：汇率体制急需改革，增强人民币汇率灵活性--货币政策委员

路透北京6月7日 - 中国央行货币政策委员会委员黄益平周三表示，当前急需改革中国的汇率体制，不灵活的汇率，成为中国下一步经济开放和人民币国际化的一个重要的约束。

任职北京大学国家发展研究院副院长的他在中国企业竞争力夏季峰会上谈及“一带一路”和人民币国际化时指出，近两年，由于汇率不够灵活，在一些领域人民币国际化其实走了回头路。

“人民币能不能成为国际货币，由国际市场说了算，但是很多功课是做在国内的。”黄益平称。

他认为，人民币要成为一个国际货币，必须要有一个强大开放的经济体来支持，所以持续增长开放，是很必要的前提。但是这不够，还必须有规模很大、产品种类很丰富，同时流动性很充裕、相对稳健的国内金融市场。

重要的是，政策和制度体制需要改变，“眼下比较着急的一件事情，就是要改革我们的汇率体制。”