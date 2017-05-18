中国金融：点融网在香港设立全球资产投资平台，二季度末正式上线

路透上海5月18日 - 中国知名网贷平台--点融网周四宣布，将在香港设立一个全球资产投资平台，帮助亚洲投资者投资包括美国消费信贷在内的全球资产，预计二季度末正式上线。

公司新闻稿称，该平台采用多个网贷平台一站式登录及客户定制模式，为亚洲投资者提供一整套投资美国消费借贷资产的完整解决方案。它还运用先进的风险建模能力，信用增级及区块链技术等，保证传输数据的完整性。

“消费者借贷，尤其是美国的消费者借贷，业绩稳定且长期风险预测较低。然而，如今由于基础设施不足，亚洲投资者无法接触到这种具有吸引力的资产类别。”点融创始人兼首席执行官苏海德表示。

据公司人士透露，该平台将面向拥有海外资金的中国居民或海外投资者，不牵涉国内人民币资金的跨境流动。

目前点融正与合作伙伴、香港知名银行家伍杨玉如一起对该金融科技平台进行测试。该平台采用目前点融在国内较为成熟的团团赚技术，即将出借资金极度分散，与海量符合投资人借贷标准的融资需求进行实时匹配，让他们获取多种风险收益、不同灵活性的投资机会。

伍杨玉如曾担任花旗银行亚洲以及欧洲、中东和非洲 (EMEA) 地区的负责人，在金融服务和消费者借贷领域拥有近20年的经验。