中国金融：现金贷业务乱象引关注，各地监管举措出手在即--报载

路透上海5月5日 - 针对一些网络借贷信息中介机构存在虚假宣传、暴力催收、高利贷、侵犯个人隐私等问题。中国证券报周五援引知情人士透露，目前各地监管部门正在对“现金贷”业务进行清理整顿，上海一些地区已开始对相关机构摸底。

报导并引述业内人士表示，中低收入者的确对“现金贷”有需求，它是传统信贷业务的补充，但只有在合规经营与监管规范的基础上，此项业务才能健康发展。

“目前现金贷缺乏法律法规的监督和规范，市场规则不健全，存在一定的法律空白。市场上既有好的企业，也有不良分子乘虚而入并扰乱市场秩序，应健全法律法规，扫除行业乱象，进一步完善监管，促进行业健康发展。”报导援引业内人士称。

现金贷是小额现金贷款业务的简称，泛指无场景、无指定用途的小额贷款业务，其主流模式主要借鉴国外Payday Loan（发薪日贷款），具有高效率、高风险、高利率三大特点；去年以来，此类通过互联网平台服务小微群体的“现金贷”业务迅速崛起，业内人士估计规模近1万亿元。

报导指出，现金贷业务如火如荼，但其风险不容忽视。借款者无力还款或故意不还、市场竞争日益激烈、暴力催收屡见不鲜、存在骗贷集团等都是现金贷平台运营过程中要考虑的问题。

据调研发现，为了获得流量和客户，某些平台用一些“黑暗法则”野蛮发展，如大量采购个人数据进行电话推销，而且把数据转卖给其他人。某些平台在客户逾期后，催收人员随意给客户的亲朋好友打电话，并将客户的个人重要信息在网上发布。

报导援引一位多年从事互联网金融的业内人士表示，目前尚未出台专门针对现金贷业务的监管规则，现金贷业务的监管主体也不明确。但从相关监管文件的表述以及现金贷业务的性质来看，银监会可能成为现金贷业务的监管主体。

中国银监会4月10日发布的《关于银行业风险防控工作的指导意见》要求，做好“现金贷”业务活动的清理整顿工作。网络借贷信息中介机构应依法合规开展业务，确保出借人资金来源合法，禁止欺诈、虚假宣传。严格执行最高人民法院关于民间借贷利率的有关规定，不得违法高利放贷及暴力催收。（完）