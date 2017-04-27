中国金融：维护金融安全要从根本上破除风险滋生和积聚的体制根源--人民日报

路透北京4月27日 - 人民日报周四刊登时评文章称，维护金融安全，既要善守也要能攻，防范金融风险，应坚持底线思维，还应坚持全面深化改革，从根本上破除风险滋生和积聚的体制根源。
文章称，保障金融安全，前提是准确判断大势，精准识别风险隐患。总体看，中国金融形势良好，金融风险可控，但也应清醒认识到，当前国际国内形势依然较为复杂，金融运行仍面临不少风险和挑战。
“随着中国经济发展进入新常态，经济中的许多问题和矛盾转移到金融领域，金融机构出现自娱自乐、脱实向虚的势头，金融风险呈集聚态势。”文章称。
从国际看，国际经济金融风险溢出不断增大，经济增长动力不足，“黑天鹅”事件频现，影响全球经济增长的一些不确定性，都有可能对中国金融安全形成冲击。因此防范金融风险，需要积极主动、耳聪目明，增强前瞻性。
防范金融风险，要坚持“守”。守住底线，才有底气。坚决守住不发生系统性金融风险底线，是金融体系功能正常发挥的基础，也是金融服务实体经济的本质要求。
坚持底线思维，应做好应对金融市场各种不利局面和极端情况的思想准备、政策储备和工作准备，对潜在风险隐患，要密切监测、早做预案，对已经发现的问题，要及时出手、有效应对。必须做到心中有数、未雨绸缪，非法金融活动一律禁止、非法金融机构一律取缔，不忽视一个风险，不放过一个隐患。
文章称，防范金融风险，也要勇于“攻”，靠改革推动风险防范。从深层次看，一些金融诈骗行为屡禁不止、违法违规案件时有发生，与中国金融体制未能更好适应金融业发展需要不无关系，而要想从根本上破除风险滋生和积聚的体制根源，必须坚持全面深化改革。
防范金融风险要标本兼治，用市场化、法治化手段，稳妥解决体制、机制和规制性问题，统筹协调、形成合力，深入研究并积极稳妥推进金融监管体制改革，加快建立符合现代金融特点、统筹协调监管、有力有效的现代金融监管框架。
新华社周三援引国家主席习近平在中央政治局第四十次集体学习上的讲话称，金融安全是国家安全的重要组成部分，是经济平稳健康发展的重要基础。维护金融安全，是关系中国经济社会发展全局的一件带有战略性、根本性的大事。（完）
(发稿 沈燕; 审校 乔艳红)