中国金融：维护金融安全要从根本上破除风险滋生和积聚的体制根源--人民日报

路透北京4月27日 - 人民日报周四刊登时评文章称，维护金融安全，既要善守也要能攻，防范金融风险，应坚持底线思维，还应坚持全面深化改革，从根本上破除风险滋生和积聚的体制根源。

文章称，保障金融安全，前提是准确判断大势，精准识别风险隐患。总体看，中国金融形势良好，金融风险可控，但也应清醒认识到，当前国际国内形势依然较为复杂，金融运行仍面临不少风险和挑战。

“随着中国经济发展进入新常态，经济中的许多问题和矛盾转移到金融领域，金融机构出现自娱自乐、脱实向虚的势头，金融风险呈集聚态势。”文章称。

从国际看，国际经济金融风险溢出不断增大，经济增长动力不足，“黑天鹅”事件频现，影响全球经济增长的一些不确定性，都有可能对中国金融安全形成冲击。因此防范金融风险，需要积极主动、耳聪目明，增强前瞻性。 防范金融风险，要坚持“守”。守住底线，才有底气。坚决守住不发生系统性金融风险底线，是金融体系功能正常发挥的基础，也是金融服务实体经济的本质要求。

坚持底线思维，应做好应对金融市场各种不利局面和极端情况的思想准备、政策储备和工作准备，对潜在风险隐患，要密切监测、早做预案，对已经发现的问题，要及时出手、有效应对。必须做到心中有数、未雨绸缪，非法金融活动一律禁止、非法金融机构一律取缔，不忽视一个风险，不放过一个隐患。

文章称，防范金融风险，也要勇于“攻”，靠改革推动风险防范。从深层次看，一些金融诈骗行为屡禁不止、违法违规案件时有发生，与中国金融体制未能更好适应金融业发展需要不无关系，而要想从根本上破除风险滋生和积聚的体制根源，必须坚持全面深化改革。