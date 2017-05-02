中国金融：维护金融安全要从金融机构和金融监管的体制机制入手--新华

路透北京5月2日 - 中国国家主席习近平上周称，要坚定不移维护金融安全，坚决守住不发生系统性金融风险底线。为此新华社周二刊发述评指出，维护金融安全是对当前金融体系的重大改革完善，要从金融机构和金融监管两方面的体制机制入手，强化内控，补齐短板，明确规矩。
述评并称，在从金融大国迈向金融强国过程中，一方面要继续壮大中国金融业实力，另一方面则要抓紧处置风险、完善制度，行稳方能致远。
“当前金融市场出现的乱象，有金融机构风险意识不足、审慎合规经营理念薄弱、公司治理体系改革不到位等问题，也有金融监管存在空白、短板，标准不统一规则不完善等问题。”文章称。
对个人而言，金融安全关系着老百姓“钱袋子”。当前理财产品走进千家万户，但理财产品背后往往关联着银行、证券、债券、信托等一系列金融市场和金融机构，其中有的有层层嵌套，有的依托同业业务，金融安全关系到这些投资能否“安然落袋”。
文章指出，虽然中国金融风险总体可控，但维护金融安全不可掉以轻心。从外部环境看，一些大国开始调整货币和财政政策，这些政策的外溢效应对中国的金融稳定有可能形成外部冲击。
从国内情况看，中国经济转型升级正处于关键时期，金融业一方面承受着转型阵痛，另一方面承担着支持实体经济转型升级重任，此外还面临着部分金融机构杠杆率较高、过度趋利、金融监管存在空白和短板等挑战。
文章强调，中国已经有了维护金融安全较为“厚实”的底子：中国银行业金融机构总资产接近232万亿元人民币，资产规模世界第一；A股市值约52万亿元，公募私募基金规模约18万亿元，保险业总资产近16万亿元；同时，中国金融业也曾成功抵御亚洲金融危机和国际金融危机的冲击。
中国国家主席习近平上周称，必须充分认识金融在经济发展和社会生活中的重要地位和作用，切实把维护金融安全作为治国理政的一件大事；总体看，中国金融形势良好，金融风险可控。（完）
(发稿 马蓉; 审校 张喜良)