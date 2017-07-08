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中国金融：金融科技增加市场流动性需求不确定性，或导致波动性加剧--协会
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2017年7月8日 / 上午10点47分 / 20 小时前

中国金融：金融科技增加市场流动性需求不确定性，或导致波动性加剧--协会

1 分钟阅读

路透北京7月8日 - 中国互联网金融协会会长李东荣周六表示，金融科技增加了金融市场流动性需求的不确定性，可能导致市场波动性加剧，增加央行通过公开市场操作的难度和成本。同时，部分金融科技业务具有一定的货币创造功能，使得传统货币层次边界变得模糊，盯住广义货币供应量的货币政策效果会降低。

上海证券报官网援引他在第七届上海新金融年会上的讲话称，在货币政策工具方面，网络借贷、互联网基金销售等金融科技业务，降低了各类金融资产之间的转换成本和时间成本，使得金融市场对利率变得更敏感，有助于提高价格型货币政策工具的有效性。

“必须坚守金融创新服务实体经济的要求，严格按照经济金融规律办事，紧紧围绕经济转型升级与结构调整所产生的有效金融需求，去提高金融供给对实体经济需求变化的适应性、灵活性。绝对不应该搞自娱自乐，脱离实体经济空转的伪创新。”他表示。

他并称，货币政策的中介目标方面，伴随着互联网支付等电子化货币规模的快速扩张，将会减少流通中的现金数量，使得货币乘数、流通速度以及需求函数的估算，面临更多不确定性，从而降低了传统货币政策中介目标的有效性。

李东荣认为，现在很多新兴的科技企业也进军到金融企业，和金融业相互融合。最大的四家传统商业银行“工农中建”和BAT（百度，阿里巴巴，腾讯）结对子，相信这对促进金融科技非常有利。（完）

浏览更多内容，点选上海证券报网站 news.cnstock.com/news,bwkx-201707-4100586.htm

news.cnstock.com/news,bwkx-201707-4100587.htm (发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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