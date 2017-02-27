中国金融：银行业总体风险可控，将加强理财业务监管--银监会主席

路透北京2月27日 - 中国银监会主席尚福林近日撰文指出，随着一些行业产能过剩矛盾进一步显性化及“僵尸企业”重组退出，部分企业债务风险暴露可能有所增加，银行业不良风险压力较大；但中国银行业有较强的应对风险的财务基础，总体风险可控。

中国经济网刊登其在行政管理改革杂志发表的文章并称，针对银行理财业务在近年发展中暴露出的问题，银监会将借鉴国际经验，加强对银行理财业务的监管，规范资金池业务以严控期限错配和投资杠杆，强化穿透管理以促进缩短融资链条、降低融资成本。

尚福林指出，与国际同业相比，目前中国商业银行的不良贷款率仍然处于较低水平。一方面，此轮不良贷款上升基数非常低。经过银行业十多年的改革发展，商业银行不良贷款率持续下降，在2011年降到0.9%的历史低点。

同时，不良贷款市场化处置与核销力度加大，有效消化了不良存量。过去三年，商业银行核销处置不良贷款两万多亿元。此外，积极创新银行不良资产处置方式，2016年上半年已正式试点不良资产证券化和收益权转让。 他强调，总体上看，虽然风险压力较大，但中国银行业仍有较强应对实力，总体风险仍然可控。截至2016年9月末，商业银行资本和拨备合计为16.9万亿元，不仅可以覆盖已暴露的1.49万亿元不良贷款，而且对潜在的信贷损失也有比较充足的应对准备。

“再加上银行业利润继续保持增长，未来应对风险仍有较强的财务基础。”尚福林称。

银监会数据显示，截至2016年末，商业银行不良贷款率1.74%，较上季末下降0.02个百分点；拨备覆盖率为176.40%，贷款拨备率为3.08%，资本充足率为13.28%。

在银行理财和资管业务方面，他认为，银行理财业务作为连接直接融资工具和居民财富的桥梁，改善了社会融资结构；将资金投向符合国家产业政策的领域，提高了资金配置效率。但同时，理财业务在快速发展中，也暴露出信息披露不充分、误导销售等问题。

“从国际上看，各国均对资管业务实行严格监管。只有持牌金融机构才能开展资管业务，发行产品也需要事前审批；不允许资金池运作和期限错配，严格管控投资杠杆和委外投资，严格规范信息披露和产品销售等。”他称。

针对银行理财业务存在的问题，银监会已加强规范管理，指导建立银行业理财信息登记系统，并推动设立专营部门，集中统一管理理财业务，加强风险隔离。

据路透上周报导，中国央行已有意统一金融机构资管产品的监管规则，明确限制非标债券资产投资，禁止资金池操作，统一杠杆要求并消除多层嵌套等。（完）

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