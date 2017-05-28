中国金融：银行业改革要力争在重点领域、关键环节有突破--银监会

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京5月28日 - 中国银监会表示，针对下一阶段深化银行业改革工作，要突出重点，聚焦关键，紧紧围绕银行业体制机制存在问题，力争在重点领域、关键环节取得突破；要积极稳妥，循序渐进，根据改革任务的复杂程度和轻重缓急，有序推进各项改革。
银监会网站周六新闻稿刊登上日召开的银行业改革领导小组会议称，要加强调研，深入一线，充分听取各方面意见和建议，使改革方案真正做到有的放矢、对症下药。要加强沟通协调，凝聚各方共识，形成改革的强大合力。
会议并指出，要充分认识改革督察工作的重要性，用好督察这一利器，加强督察力量，健全督察机制，创新督察方法，持续抓好已出台改革方案的落地，推进各项改革任务取得实效。（完）
参看详情，请点击银监会网站：here (发稿 张晓翀；审校)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为