中国金融：银行吸收公款存款严禁利益输送，禁设时点性存款规模--银监会

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透北京6月26日 - 为整顿规范银行业金融机构吸收公款存款行为，中国银监会近日发文，要求其加强吸收公款存款业务管理，强化内部审计监督，严禁银行业金融机构通过赠送财物、安排亲属就业等方式，向公款存放相关负责人员进行利益输送。
银监会网站周一刊登的通知并称，银行业金融机构还应完善薪酬管理制度，改进绩效考评体系，不得设立时点性存款规模、市场份额或排名等指标，并强化吸收公款存款行为的审计监督。
“公款具有金额大、成本低、稳定性高等特点，是银行业金融机构重要的存款资金来源，”银监会称，“个别银行业金融机构为获取公款存款，采用利益输送等不正当竞争手段，破坏廉洁从业风气和公平、有序的金融市场环境。”
通知并指出，若公款存放主体相关负责人员的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相关人员为银行业金融机构员工，该员工应实行回避；同时，要求银行业金融机构不断提升存款综合服务水平，增加资金存放综合效益。
根据通知，公款存放主体包括财政部门、预算单位和国有企事业单位。其中，国有企业是指国有资产监督管理部门规定的国有及国有控股企业、国有实际控制企业；事业单位是指相关行政法规及其实施细则规定的各级各类事业单位。
公款存放主体相关负责人员包括公款存放主体的主要领导、分管公款存放工作的分管领导和负责公款存放工作的部门负责人，以及具体办理公款存放工作、可能对公款存放银行选择产生重大影响的工作人员。（完）
参看详情，请点击银监会网站：here
here (发稿 马蓉；审校 张喜良)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。