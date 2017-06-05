中国金融：银证保都姓“监”，强化监管出发点不是推倒重来或休克疗法--人民日报

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京6月5日 - 人民日报周一在金海观潮栏目刊发评论文章称，银证保都姓“监”，各金融监管部门突出“主业”，补齐短板，及时消除风险点，是形势所需、必要之举。强化监管的出发点不是“推倒重来”或“休克疗法”，而是要形成金融发展和监管的合力。
文章称，监管在不断强化，这是近来金融市场各方的共同感受。这样的变化本在情理之中，金融监管，顾名思义，就是要突出监管“主业”，在风险防控上耳聪目明，确保金融系统良性运转。然而，实践中，如何把握监管和发展的关系，却是一个认识逐渐深化的过程。
“有人认为，金融市场敏感性强，稍有风吹草动就会掀起大波澜，强化监管会抑制金融业发展。显然，这样的看法存在误解，强化监管的目的，并不是要打压市场，而是意在化解金融业快速发展中出现的种种隐患，防范金融风险，维护金融安全，形成金融发展和监管的强大合力。”文章称。 短期看，市场诉求与监管目标也许不完全一致，但要看到，强化监管的出发点是在发展中解决问题，而不是“推倒重来”或“休克疗法”，市场各方对此应当保持稳定预期，无需过度联想，产生不必要恐慌。当然，从监管部门的角度讲，也应当有机衔接监管政策出台的时机和节奏，把握好防风险和维护流动性基本稳定的平衡，处置风险时要讲究策略和艺术。 中长期看，监管与发展之间本质上是统一的。金融监管说到底是以促进金融发展为目标；同时，金融发展也需要监管来保驾护航，缺乏监管的发展往往会变身为野蛮无序生长，如果积累重大风险，会让多年发展成果毁于一旦。
文章称，从国内外金融发展史看，监管和创新从来相伴相生，正是二者的不断博弈，才推动金融业不断地向前发展。银证保都姓“监”，通过强化监管，引导资金“脱虚向实”，让更多金融“活水”浇灌实体经济，不仅有益于实体经济健康发展，也将为金融业自身发展打开更大的天地。
中国金融业发展时间并不长，真正的跨越式发展是近十几年内实现的。在2003年确立的监管格局下，银证保“三会”监管的对象，是各自分工领域内的金融机构，各监管部门事实上就成为行业主管者，担当起各自所监管领域的“大家长”角色。尤其是市场发展初期，金融机构羽翼未丰，投资者也不够成熟，市场内生发展动力还不足，各监管部门或多或少身兼本行业发展和监管的双重职能。
但金融业已是今非昔比，对监管的期望和要求自然也大不相同。这十几年来，金融机构种类、数量等快速增长，各细分行业的金融资产规模打着滚往上翻，更重要的是，金融市场的主动发展意识大增，机构创新能力也已经很强，很多时候走在了监管前面。
客观看，这些都是值得肯定的积极变化，可其中也蕴含了一些不能忽视的风险。随着金融混业经营活动不断增加，机构的交叉业务和跨业交易行为越来越多，其中还有一些以创新之名开发了长链条、跨行业、跨市场、结构复杂的产品，各类“通道业务”流行，此外冒出了五花八门的“类金融”业务，这既容易引发交叉性风险传递，也可能导致资金在金融体系内部滞留，造成资金“脱实向虚”。
从监管角度看，各类监管空白和监管套利空间的出现，对金融管理提出新挑战。在这样的大背景下，各部门凝聚监管合力，补齐监管短板，及时消除金融风险点，是形势所需、必要之举，对经济发展全局具有关键性意义。
端午假期前最后一个工作日，中国证监会就进一步规范上市公司有关股东减持股份行为发布了新规定。此次制度完善指向扰乱股市的集中、大幅、无序减持行为，对市场反映强烈的突出问题作出针对性安排。减持制度的修改完善，让近期出台的一系列金融业监管举措又添上令人关注的一笔。（完） (发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为