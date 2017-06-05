中国金融：银证保都姓“监”，强化监管出发点不是推倒重来或休克疗法--人民日报

路透北京6月5日 - 人民日报周一在金海观潮栏目刊发评论文章称，银证保都姓“监”，各金融监管部门突出“主业”，补齐短板，及时消除风险点，是形势所需、必要之举。强化监管的出发点不是“推倒重来”或“休克疗法”，而是要形成金融发展和监管的合力。

文章称，监管在不断强化，这是近来金融市场各方的共同感受。这样的变化本在情理之中，金融监管，顾名思义，就是要突出监管“主业”，在风险防控上耳聪目明，确保金融系统良性运转。然而，实践中，如何把握监管和发展的关系，却是一个认识逐渐深化的过程。

“有人认为，金融市场敏感性强，稍有风吹草动就会掀起大波澜，强化监管会抑制金融业发展。显然，这样的看法存在误解，强化监管的目的，并不是要打压市场，而是意在化解金融业快速发展中出现的种种隐患，防范金融风险，维护金融安全，形成金融发展和监管的强大合力。”文章称。 短期看，市场诉求与监管目标也许不完全一致，但要看到，强化监管的出发点是在发展中解决问题，而不是“推倒重来”或“休克疗法”，市场各方对此应当保持稳定预期，无需过度联想，产生不必要恐慌。当然，从监管部门的角度讲，也应当有机衔接监管政策出台的时机和节奏，把握好防风险和维护流动性基本稳定的平衡，处置风险时要讲究策略和艺术。 中长期看，监管与发展之间本质上是统一的。金融监管说到底是以促进金融发展为目标；同时，金融发展也需要监管来保驾护航，缺乏监管的发展往往会变身为野蛮无序生长，如果积累重大风险，会让多年发展成果毁于一旦。

文章称，从国内外金融发展史看，监管和创新从来相伴相生，正是二者的不断博弈，才推动金融业不断地向前发展。银证保都姓“监”，通过强化监管，引导资金“脱虚向实”，让更多金融“活水”浇灌实体经济，不仅有益于实体经济健康发展，也将为金融业自身发展打开更大的天地。

中国金融业发展时间并不长，真正的跨越式发展是近十几年内实现的。在2003年确立的监管格局下，银证保“三会”监管的对象，是各自分工领域内的金融机构，各监管部门事实上就成为行业主管者，担当起各自所监管领域的“大家长”角色。尤其是市场发展初期，金融机构羽翼未丰，投资者也不够成熟，市场内生发展动力还不足，各监管部门或多或少身兼本行业发展和监管的双重职能。

但金融业已是今非昔比，对监管的期望和要求自然也大不相同。这十几年来，金融机构种类、数量等快速增长，各细分行业的金融资产规模打着滚往上翻，更重要的是，金融市场的主动发展意识大增，机构创新能力也已经很强，很多时候走在了监管前面。

客观看，这些都是值得肯定的积极变化，可其中也蕴含了一些不能忽视的风险。随着金融混业经营活动不断增加，机构的交叉业务和跨业交易行为越来越多，其中还有一些以创新之名开发了长链条、跨行业、跨市场、结构复杂的产品，各类“通道业务”流行，此外冒出了五花八门的“类金融”业务，这既容易引发交叉性风险传递，也可能导致资金在金融体系内部滞留，造成资金“脱实向虚”。

从监管角度看，各类监管空白和监管套利空间的出现，对金融管理提出新挑战。在这样的大背景下，各部门凝聚监管合力，补齐监管短板，及时消除金融风险点，是形势所需、必要之举，对经济发展全局具有关键性意义。