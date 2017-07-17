中国金融：陆金所国际平台今在新加坡开业，提供海外财富管理服务

路透上海7月17日 - 中国平安周一宣布，集团旗下陆金所的国际业务平台已经获得新加坡金融管理局（MAS）原则性批准资本市场服务牌照，今日正式在新加坡开业，并将在下个月上线，未来将提供一系列海外财富管理服务。

公司新闻稿称，这是在中国政府“一带一路”的战略指引下，首个将国际总部设于“一带一路”金融枢纽新加坡的中国金融科技企业。

中国平安董事长兼首席执行官（CEO）马明哲表示，“陆金所的发展，得益于中国政府积极鼓励金融科技的发展，通过创新的商业模式结合严谨的技术及金融风控手段，为全球投资者提供安全、便捷、高效的财富管理服务。”

获得新加坡正式业务牌照后，陆金所将可为拥有海外银行账户/资产的投资者提供证券交易、资管服务及托管服务在内的一系列财富管理服务。陆金所国际平台将通过高效的端到端在线流程和技术创新，通过降低成本，提高效率，为全球普通个人投资者提供了过去只有私人银行客户才享有的丰富产品。

陆金所国际董事长Teh Kok Peng表示，在初始阶段，陆金所国际将更多地关注亚洲市场，并将逐步开拓其他市场。 据他介绍，为满足新加坡完备的金融系统和监管框架，陆金所国际进行了多种金融科技突破创新。例如，运用大数据和生物识别技术，成功印证了资产风险管理流程、投资者适当销售流程以及反洗钱、反欺诈的在线管控等。去年，陆金所控股已经与国际著名投行、全球领先的金融科技公司签订战略合作协议。

陆金所是中国平安于2011年在上海设立的中国最大的线上财富管理平台。陆金所成立六年来，注册用户数已经超过3,100万，并且没有一个客户受到任何损失。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)