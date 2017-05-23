中国金融：陕西金控发行国内首单债转股专项债券，规模48亿元--新华

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京5月23日 - 新华社周二报导称，中国国家发改委上周批准陕西金融控股集团发行市场化银行债权转股权专项债券，为其发布相关指引后国内首单债转股专项债券。
报导显示，此次债转股专项债发行规模共48亿元人民币，其中公开发行20亿元，非公开发行28亿元；债项信用评级为AAA，期限为不超过七年，中信证券为主承销商。
募集资金将用于替换彩虹集团与咸阳中电彩虹集团下属标的公司的银行贷款，并通过“债转股”方式获得彩虹集团与咸阳中电彩虹集团下属标的公司的部分股权。
报导并称，此次债券发行将有利于陕西金控降低杠杆率，防范债务风险，增强资本实力，更好地调结构、促改革、稳增长。
发改委去年末发布《市场化银行债权转股权专项债券发行指引》称，国有资本投资运营公司、地方资产管理公司等市场化债转股实施机构可以申报发行债转股专项债券，用于银行债转股项目，优先以股权市场化退出收益作为偿债资金来源。（完） (发稿 马蓉；审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为