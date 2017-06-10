中国金融：风险可控前提下鼓励银行业下放信贷审批权--银监会主席

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透上海6月10日 - 中国银行业监督管理委员会主席郭树清周五表示，鼓励银行业金融机构在风险可控的前提下，下放信贷审批权；同时积极推进金融精准扶贫，合理确定贷款利率，原则上不允许上浮扶贫贷款利率，切实减轻农户负担。
银监会网站新闻稿引述他在普惠金融工作督察座谈会上讲话并称，要用足用好现有的财政、货币、税收以及免收监管费等各项优惠政策，努力探索财政扶贫资金、产业发展基金、财政贴息资金和地方政府风险补偿基金等优惠政策的作用。
“大力发展普惠金融，...是推进供给侧结构性改革、培育农业农村发展新动能、推动大众创业万众创新、助推经济发展方式转型升级的有效途径。”郭树清说。
他并强调，开发性银行和政策性银行要继续推进事业部制改革，大型银行要在今年内完成普惠金融事业部的设立，股份制银行要进一步完善专营部门制，城商行、农商行、村镇银行等中小金融机构要坚持服务当地、服务社区和支农支小的定位。
他同时指出，除了部分地区金融生态、社会信用等外部条件有待改善以外，银行业自身还存在县域和农村社区资金净外流形势没有根本改变，适合普通客户的产品和管理技术供应不足，决策和融资链条较长，开展普惠金融业务内生动力不足等问题。（完）
参看详情，请点选中国银监会网站：here (发稿 张喜良; 审校 乔艳红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为