中国钢铁：6月铁矿石进口量同比攀升15%，因钢价上涨带动需求

路透北京7月13日 - 路透基于中国海关周四公布的数据计算得出，中国6月铁矿石进口量同比增15%，因钢价上涨带动铁矿石需求攀升。

6月中国铁矿石进口量达到9,443万吨，上年同期则为8,163万吨。这一数据是基于中国海关总署公布的上半年铁矿石总进口量5.39亿吨计算出来的。

据路透的计算，这意味着6月的进口量较5月份9,152万吨增长3%。

今年上半年中国的铁矿石进口量，超过了澳洲黑德兰港过去12个月的出口量。该港是全球最大的铁矿石装运码头。

该贸易数据强劲之际，正值铁矿石需求出人意料地飙升，同时铁矿石价格也一反分析师的回落预估。

中国主要港口的进口铁矿石库存处于一个月以来的最低水平，为1.393亿吨，略低于上月触及的纪录高位1.415亿吨。

不过，中国铁矿石期货价格接近近两个月最高水准。

从季节来看，第三季通常暗示大宗商品需求减缓。

但据瑞银集团显示，截至9月底的铁矿石需求或许较为强劲，因中国为了治理污染已削减老旧和低效炼钢厂的钢铁产量。

“这部分源自基础设施工程的主体将延续12个月或更长，”该行称。

“但也因为钢铁限产意味着钢铁产量难以满足需求，使得库存紧张，”瑞银集团在一份报告中说。

中国螺纹钢库存SH-TOT-RBARINV自2月以来已骤降55%至374,000吨。

截至6月30日的12个月，从黑德兰港出口到中国的铁矿石升至创纪录的4.946亿吨。

这个港口几乎专门被必和必拓 、Fortescue Metals Group和Roy Hill Holdings用于出口铁矿石至中国和亚洲其他国家。(完) (编译 王洋/汪红英；审校 戴素萍)