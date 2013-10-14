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货币新闻 | 2013年 10月 14日 星期一 09:26 BJT

中国能源：9月份全社会用电量同比增10.4%--国家能源局

路透北京10月14日 - 中国国家能源局周一公布，9月份全社会用电量4,448亿千瓦时，同比增长10.4%。1-9月，全国全社会用电量累计39,452亿千瓦时，同比增长7.2%。

中国国家能源局此前数据显示，8月份全社会用电量为5,103亿千瓦时，同比增长13.7%。1-8月，全国全社会用电量累计35,003亿千瓦时，同比增长6.8%。 中国国家统计局将于本周五公布发电量、工业增加值、国内生产总值等指标。

政府网刊发的新闻稿显示，分产业看，第一产业用电量776亿千瓦时，同比增长0.1%；第二产业用电量28,689亿千瓦时，增长6.5%；第三产业用电量4,758亿千瓦时，增长10.9%；城乡居民生活用电量5,230亿千瓦时，增长8.9%。

1-9月，全国发电设备累计平均利用小时为3385小时，同比减少55小时。其中，水电设备平均利用小时为2638小时，减少150小时；火电设备平均利用小时为3703小时，减少6小时。

1-9月，全国电源新增生产能力（正式投产）5457万千瓦，其中，水电1867万千瓦，火电2402万千瓦。(完) (发稿 张胜男; 审校 黄凯)
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