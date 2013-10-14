中国能源：9月份全社会用电量同比增10.4%--国家能源局

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京10月14日 - 中国国家能源局周一公布，9月份全社会用电量4,448亿千瓦时，同比增长10.4%。1-9月，全国全社会用电量累计39,452亿千瓦时，同比增长7.2%。
中国国家能源局此前数据显示，8月份全社会用电量为5,103亿千瓦时，同比增长13.7%。1-8月，全国全社会用电量累计35,003亿千瓦时，同比增长6.8%。 中国国家统计局将于本周五公布发电量、工业增加值、国内生产总值等指标。
政府网刊发的新闻稿显示，分产业看，第一产业用电量776亿千瓦时，同比增长0.1%；第二产业用电量28,689亿千瓦时，增长6.5%；第三产业用电量4,758亿千瓦时，增长10.9%；城乡居民生活用电量5,230亿千瓦时，增长8.9%。
1-9月，全国发电设备累计平均利用小时为3385小时，同比减少55小时。其中，水电设备平均利用小时为2638小时，减少150小时；火电设备平均利用小时为3703小时，减少6小时。
1-9月，全国电源新增生产能力（正式投产）5457万千瓦，其中，水电1867万千瓦，火电2402万千瓦。(完) (发稿 张胜男; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。