中大期货：供应过剩加剧，沪铜价格涨幅有限

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
以下内容节选自6月22日的《期货日报》：
虽然美联储如期加息25个基点，并预计年内再加息一次，明年加息三次，此外将于今年开启缩表，但内外铜价并未在美联储议息会议后出现连续回落之势，而是振荡回升。从当前的全球宏观经济、供需基本面及基金持仓变化分析，我们认为，内外铜价短期之内虽有上涨，但幅度有限，从中长期来看，铜价仍将缓步回归下行通道。
从技术面来看，虽然内外铜短线出现反弹之势，但整体来看，内外铜价长期下行趋势完好，1708合约下方第一支撑位在44390元/吨附近，上方第一压力位在46000元/吨附近。操作上，可逢高少量逐步抛空，不建议做多。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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