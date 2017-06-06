中大期货：旺季需求不旺，沪铜易跌难涨

以下内容节选自6月6日的《期货日报》：

5月以来，内外铜呈先抑后扬走势。我们认为，当前，在需求旺季不旺且全球宏观经济存在较多不确定因素的情况下，铜价易跌难涨，在操作上宜空不宜多。

从技术面来看，虽然内外铜均自5月9日出现反弹回升迹象，但整体来看，内外铜仍处于下行通道之中，下行趋势保持完好。沪铜1708合约下方第一支撑位在44,390元/吨附近，而上方第一压力位在46,000元/吨附近。操作上，建议可逢高少量逐步抛空，不建议做多。(完)

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