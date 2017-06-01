中德关系：愿将中国制造2025与德国工业4.0等发展战略更好对接--李克强

路透北京6月1日 - 中国国务院总理李克强表示，中国和德国经济互补性强，利益契合点多，合作潜力巨大。中方愿将“中国制造2025”与德国“工业4.0”等发展战略更好对接，相互平等开放，把合作蛋糕做大，深化制造业、能源、航空、创新、中小企业等合作。

中国政府网周四援引他在柏林总理府同德国总理默克尔举行中德总理年度会晤时称，希望德方为中国自主研发制造的大飞机C919取得欧盟适航认证提供支持；加强教育、文化、旅游等合作，进一步便利人员往来；中方支持德方主办好今年20国集团领导人峰会。

“在当前国际形势不确定因素依然较多、‘逆全球化’思潮和保护主义倾向抬头等背景下，...以中德关系与合作的稳定性应对外部的不确定性，共同为地区和世界注入稳定、合作、发展的积极信号。”李克强称。