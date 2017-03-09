中投期货：白银在调整过后仍有上涨机会

中国个股：大康农业再度进军巴西市场，拟收购农产品贸易商Belagricola
路透上海6月17日 - 停牌逾三个月的中国湖南大康国际农业食品股份有限公司周五晚发布重大资产购买草案称，拟收购巴西农产品生产贸易商Belagricola，这将是其第二宗在巴西的大型收购。大康农业计划将该公司与此前收购的Fiagril公司进行横向整合，合并打造大豆等农产品的生产销售平台。
以下内容节选自3月9日的《期货日报》：
美联储3月加息预期将在短期内压制白银走势，但中期欧洲大选以及美债上限问题带来的不确定性料将继续支撑白银。
在连续上涨后，伦银上周出现明显回调，周度下跌2.2%，收于17.9美元/盎司附近。预计伦银短线将继续承压，但调整过后仍有上涨机会。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)
路透上海6月17日 - 停牌逾三个月的中国湖南大康国际农业食品股份有限公司周五晚发布重大资产购买草案称，拟收购巴西农产品生产贸易商Belagricola，这将是其第二宗在巴西的大型收购。大康农业计划将该公司与此前收购的Fiagril公司进行横向整合，合并打造大豆等农产品的生产销售平台。
路透上海6月17日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批六家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过34亿元人民币。
路透纽约/伦敦6月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五攀升至两个月高位，在升穿200日移动均线后扩大涨幅，因交易商聚焦对今年稍晚供应紧张的担忧。原糖触及16个月低位。