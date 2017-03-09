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财经报道 | 2017年 3月 9日 星期四 09:29 BJT

中投期货：白银在调整过后仍有上涨机会

以下内容节选自3月9日的《期货日报》：

美联储3月加息预期将在短期内压制白银走势，但中期欧洲大选以及美债上限问题带来的不确定性料将继续支撑白银。

在连续上涨后，伦银上周出现明显回调，周度下跌2.2%，收于17.9美元/盎司附近。预计伦银短线将继续承压，但调整过后仍有上涨机会。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)
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