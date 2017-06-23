中朝贸易：中国5月从朝鲜进口商品额同比降逾30%，创纪录第三低

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜(北韩)进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。
据中国海关总署数据，中国5月从朝鲜进口商品价值1.238亿美元，较上年同期下降31%，而且是追溯至2014年6月以来纪录第三低水准。
5月进口总额高于4月创下的纪录最低位9,930万美元，而且亦高于3月创下的纪录第二低位。
该数据显示，中国在2月26日停止进口朝鲜煤炭，限制了朝鲜通过出口获得硬通货的能力。
5月中国对朝鲜出口额升至3.198亿美元，同比增幅为两位数，而且亦高于4月。(完) (编译 于春红; 审校 张涛)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。