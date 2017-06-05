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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 08:34 BJT

中汉指数：郑商所易盛农期指数创年内新低，近期料窄幅整理

以下内容节选自6月5日的《期货日报》：

上周，易盛农期指数在权重品种带动下走跌，跌幅较大。最终，报收于1,117.98点，创下年内新低，全周跌幅为1.88%。易盛农期指数处于急跌状态，本周才会逐步企稳。

　　权重品种方面，菜粕价格创下年内新低，全周跌幅高达4.33%。美国农业部5月报告中公布的全球大豆库存数据超出预估，机构近期也不断调高南美大豆产量，全球大豆供应宽松已成共识。此外，国内大豆到港量处于高峰。按照油厂的开机计划，6月中旬之前维持高开机率，但油脂、肉禽蛋等价格连续下跌，养殖业复苏缓慢，饲料需求前景堪忧。利空打击下，菜粕短期难以翻身。操作上，暂时观望为宜。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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