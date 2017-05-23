中港个股：万科与长江招银基金等共组两只商业地产基金，规模超百亿

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透上海5月23日 - 中国最大房企之一的万科轻资产化运作再添一例。公司周一晚公告称，拟与湖北长江招银产业基金公司、招银国际资本管理（深圳）公司共同组建两只商业地产基金，合计规模超一百亿元人民币，基金投向万科旗下42项在建和建成的商业地产项目。
公告显示，这两只基金的规模分别为68.9亿元和60.1亿元，普通合伙人（GP）均为招商银行旗下的招银资本，占两只基金出资额的1%；有限合伙人为万科旗下的珠海梦想家商贸有限公司和长江招银基金，各占两只基金的60%和39%出资额，万科共投入现金50.31亿元。
万科表示，基于公司商业地产的发展战略，综合考虑目前市场融资环境，本次公司下属子公司参与组建两支专业商业地产投资基金，用于投资收购公司所拥有的成熟商业物业项目，有助于公司借助外部资本的力量，通过轻资产化运作方式加快公司在商业地产领域的投资运作。
万科指出，投资基金的良好运行将有助于公司获得良好的回报，并有可能推动公司商业地产资源整合，形成公司新的增长点。
万科上周曾公告称，控股子公司北京万科拟与上海国际信托等五家公司合伙投资中城乾元基金；该基金目标认缴出资总额不超过53.85亿元，主要用于投资北京的地产项目，其中北京万科认缴出资额不超过11.95亿元。
万科A周一收报19.07元，过去一个月累计下跌7.8%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为