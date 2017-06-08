中港个股：中信银行牵头127亿美元银团贷款，助力中国化工收购先正达

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透上海6月8日 - 中国股份制银行--中信银行周四宣布，由该行作为全球协调行牵头筹组的127亿美元Holdco银团，以助力中国化工集团及其子公司收购瑞士先正达项目，分别于5月16日及6月5日完成放款并实现交割。
据其新闻稿，该项目的债权融资部分分为中信银行及信银国际筹组的Holdco银团和汇丰银行筹组的Bidco银团两部分。Holdco银团贷款金额高达127亿美元，是亚太区有史以来最大的银团贷款项目，亦为有史以来首次由中资股份制银行独家牵头的大型跨境并购银团。
同时，项目搭建了涉及多个国家及地区的多层控股架构，需满足大陆、香港、卢森堡、荷兰、瑞士的金融、法律和税务等要求，融资结构复杂。
为了实现Holdco银团的成功筹组，中信银行及信银国际组成银团筹组工作小组，统一安排部署分销工作，赴境内外多家主流银行进行“一对一”项目路演，解析项目发展前景，深入分析项目风险及控制措施，最终超额完成银团分销，认购率高达130%。
去年2月3日，中国化工宣布通过公开要约现金收购瑞士先正达，收购价格为每股465美元，股权收购价为430亿美元，该项目是迄今为止中国企业在海外进行的最大一笔并购交易。
中国化工是中国最大的化工企业，在全球150个国家和地区拥有生产、研发基地，并拥有完善的营销网络体系，业务集中在材料科学、生命科学、高端制造和基础化工领域。自2007年至今，中国化工成功收购了德、法、英、以色列、意大利等国的九家行业领先企业。
先正达总部位于瑞士巴塞尔，在瑞士、纽约等多地证券交易所上市，是世界领先的农化及种子高科技公司，业务遍及90多个国家和地区，致力于提升作物生产效率，保护环境并改善健康和生活质量。
中信银行A股今日收报6.11元人民币，过去一个月累计上涨4.6%。（完） (发稿 李铮; 审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为