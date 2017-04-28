中港个股：中国太保子公司拟以10.45亿元收购国联安基金51%股权

路透上海4月28日 - 中国大型保险集团--中国太保周四晚刊登公告称，其控股子公司太平洋资产管理公司拟以10.45亿元人民币，自国泰君安证券公司手中收购国联安基金管理公司51%股权。
公告显示，国泰君安此前在上海产权交易所挂牌出让国联安基金51%股权，挂牌底价为10.45亿元。由于在挂牌期间内只征集到一个符合条件的竞买人，本次交易采用挂牌后协议转让方式，交易价格即为挂牌底价。太平洋资管近期将与国泰君安证券签署产权交易合同。
中国太保称，如太保资产能够成功收购交易标的，太保资产将获取公募基金牌照， 获得通过公开募集资金设立证券投资基金以及从事基金管理及相关业务的资格，丰富和拓展资产管理业务的服务面和业务领域，进一步落实公司加快发展资产管理业务的战略部署。
国联安基金成立于2003年4月，是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司。目前国联安基金注册资本1.5亿元，是国泰君安与德国安联集团的合资公司，分别持有51%和49%股权。去年1-11月，国联安基金实现净利1.365亿元。
1月底，国盛金控曾公告称拟以不超过18亿元价格，参与国联安基金公司51%股权的竞购。但3月底国盛金控收到上海产交所通知，认为其不符合受让资格，因国盛金控目前仍控股江信基金，不符合证监会“一参一控”规定；且国联安基金章程规定，任何人若出让一家基金公司股权不满三年，不得成为公司股东。国盛金控虽然认为产交所的拒绝理由不能成立，但最终决定还是放弃参与国联安基金的竞购。
中国太保A股周四收报27.76元，过去一个月累计涨2.7%。（完）
(发稿 林琦; 审校 乔艳红)