中港个股：交行拟79亿港元投资设立交银香港，专司零售及私人银行业务

路透香港7月14日 - 中国交通银行周五宣布，拟以79亿港元投资发起设立交通银行（香港）有限公司，后者将从事零售银行及私人银行业务。

该行公告称，交银香港股本拟为79亿港元，注册地在香港，交行出资比例为100%。交银香港之设立已于2014年1月20日获中国银监会批覆同意，而交银香港亦于2015年9月29日获香港金融管理局颁发银行牌照，可按香港《银行业条例》（第155章）经营银行业务。

交银香港拟专司零售银行业务及私人银行业务。交行拟将由香港分行经营、构成该行在香港的零售银行业务和私人银行业务之业务、资产和法律责任，转移予交银香港。

业务转移将于交银香港董事局指定之日起生效，业务转移涉及的资产负债规模以业务转移之指定生效日为准。指定日期将于适当日期在香港政府宪报公布。

交行表示，业务转移生效后，其香港分行仍保留其现有的其他业务，并会继续持有在香港营业的银行牌照。

该行并称，此安排对客户的分工服务定位将更加清晰专注，其香港分行与交银香港均可在这基础上设计更为专业优质的产品和服务，两者之间也可实现业务互补。（完）

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