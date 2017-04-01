中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元

路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
兖州煤业指出，在公司股本和净资产均增加的前提下，若2017年公司业务未获得相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，请投资者注意公司即期回报被摊薄的风险。
兖州煤业并称，本次募投项目总投资额为23.5亿或24.5亿美元，最终金额取决于兖煤澳洲选择的具体支付方式。截至披露日支付方式及最终交易对价尚未确定；本次非公开募资净额将不超过上述项目资金需求量。若实际募集资金不能满足上述全部项目的投资需求，资金缺口将由公司自筹解决。
资料显示，联合煤炭拥有并运营三个大规模、多煤层、露天开采的煤炭项目，分别是拥有67.6%权益的猎人谷运营煤矿、拥有80%权益的Mount Thorley煤矿及拥有55.6%权益的 Warkworth 煤矿。此外，联合煤炭还拥有PWCS 36.5%的权益。
兖州煤业A股周五收报11.40元，过去一个月上涨5.36%。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)