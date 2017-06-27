中港个股：工行将加快拓展优质信贷市场，并向综合金融服务商转变

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透北京6月27日 - 以资产计中国最大商业银行--工商银行周一召开股东年会称，未来工商银行将加快拓展新的优质信贷市场，同时管好资产质量努力实现信用风险成本持续下降；并将加快从传统商业银行向综合金融服务商转变。
工商银行新闻稿援引董事长易会满称，工商银行未来将推进资本精细化管理，大力发展风险权重更低、资本消耗更少的零售贷款业务以及债券投资等非信贷业务。同时，将进一步推进重点城市行战略，加快推进80个重点城市行的竞争能力和盈利能力提升。此外，将加快客户服务战略推进，进一步推进渠道优化，完善考核激励，通过提供全产品、全市场的金融服务赢得优质客户。
工商银行行长谷澍亦表示，今年以来工商银行不良贷款新增呈逐季放缓态势，关注类贷款、逾期贷款、不良和逾期“剪刀差”等关键指标持续改善，项目贷款、个人住房贷款等重点贷款产品不良率保持较低水平。
“通过加强信贷经营管理，工商银行能够应对未来风险挑战，保持资产质量整体相对稳定，并力争实现2017年不良率有所下降。”谷澍称。
谷澍并指出，监管环境的变化对于银行机构来说影响是结构性的，对于工商银行来说冲击较小、影响有限。
他称，在理财业务领域，工商银行始终坚持按照银监会有关要求和监管导向开展资产管理业务，业务运作合规稳健；在同业业务领域，工商银行一直按监管要求实行总行专营，并保持同业业务在资产负债表较低的占比。工商银行的委外投资始终坚持以“自主投资为主、委托投资为辅”的原则，委外投资占比较低，同时运作健康、稳健，风险可控。
此外，易会满表示，今年以来工商银行的互联网金融业务实现良好开局，客户数、活跃度和业务量实现稳步增长。下一步，工商银行将围绕产品极致、场景创造、体制变革三大关键环节，构建开放融合的合作环境，发挥线上线下一体化优势，全面打造智慧银行服务体系，推动互联网战略向智慧银行战略升级。
着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。工商银行称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。（完） (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。