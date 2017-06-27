中港个股：工行将加快拓展优质信贷市场，并向综合金融服务商转变

路透北京6月27日 - 以资产计中国最大商业银行--工商银行周一召开股东年会称，未来工商银行将加快拓展新的优质信贷市场，同时管好资产质量努力实现信用风险成本持续下降；并将加快从传统商业银行向综合金融服务商转变。

工商银行新闻稿援引董事长易会满称，工商银行未来将推进资本精细化管理，大力发展风险权重更低、资本消耗更少的零售贷款业务以及债券投资等非信贷业务。同时，将进一步推进重点城市行战略，加快推进80个重点城市行的竞争能力和盈利能力提升。此外，将加快客户服务战略推进，进一步推进渠道优化，完善考核激励，通过提供全产品、全市场的金融服务赢得优质客户。

工商银行行长谷澍亦表示，今年以来工商银行不良贷款新增呈逐季放缓态势，关注类贷款、逾期贷款、不良和逾期“剪刀差”等关键指标持续改善，项目贷款、个人住房贷款等重点贷款产品不良率保持较低水平。

“通过加强信贷经营管理，工商银行能够应对未来风险挑战，保持资产质量整体相对稳定，并力争实现2017年不良率有所下降。”谷澍称。

谷澍并指出，监管环境的变化对于银行机构来说影响是结构性的，对于工商银行来说冲击较小、影响有限。

他称，在理财业务领域，工商银行始终坚持按照银监会有关要求和监管导向开展资产管理业务，业务运作合规稳健；在同业业务领域，工商银行一直按监管要求实行总行专营，并保持同业业务在资产负债表较低的占比。工商银行的委外投资始终坚持以“自主投资为主、委托投资为辅”的原则，委外投资占比较低，同时运作健康、稳健，风险可控。

此外，易会满表示，今年以来工商银行的互联网金融业务实现良好开局，客户数、活跃度和业务量实现稳步增长。下一步，工商银行将围绕产品极致、场景创造、体制变革三大关键环节，构建开放融合的合作环境，发挥线上线下一体化优势，全面打造智慧银行服务体系，推动互联网战略向智慧银行战略升级。