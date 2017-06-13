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亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 08:54 BJT

中粮期货：郑商所菜粕期货维持偏空思路，操作上逢高沽空

以下内容节选自6月13日的《期货日报》：

　　在内外利空因素压制下，国内粕类弱势下挫。国际豆类利多难寻，美豆价格接连下挫。国内菜粕供应充裕，需求疲软。操作上，维持偏空思路，逢高沽空相对安全。

　　美豆市场依然利空密布，利多因素难寻。若美豆生长期不出现恶劣天气，则美豆期货价格难以上涨。国内双粕供应充裕，需求疲软，短期供需矛盾难以缓解，预计菜粕期货价格将维持弱势震荡，操作上逢高沽空。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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