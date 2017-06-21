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亚洲 | 2017年 6月 21日 星期三 08:46 BJT

中粮期货：郑棉仍将延续振荡走势，波动区间为15000-16000元/吨

以下内容节选自6月21日的《期货日报》：

美国农业部6月月度供需报告调低了美国2017/2018年度棉花出口数据，使得该年度美国棉花期末库存跃至近九年之最，加之主产区良好的天气，美国新棉播种进度加快，双重利空作用下，ICE期棉12月合约连跌5个交易日，最低探至68.58美分/磅。受此影响，郑棉主力1709合约最低探至15055元/吨。

郑棉仍将延续振荡走势，振荡区间为15000—16000元/吨，可逢低买入。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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