中美关系：美国减税是在挑起税务战，使国际税收秩序陷入混乱--人民日报

路透北京4月28日 - 针对美国政府日前推出的号称力度史无前例的税改方案，中国官媒--人民日报周五刊登评论文章认为，从他国视角看，美国减税实际上就是在挑起税务战；这样做会使国际税收秩序陷入混乱，并将使部分无力搞税收竞争的出口导向型国家直接受损。

该篇署名魏亮、题为“美国税改，谁是赢家”的评论文章称，作为反应，一些有实力的国家会加入这场竞争，或竞相减税，或以邻为壑，或设立避税天堂。目前这一迹象在英、法等发达国家已露端倪。

“这样做不仅会使国际税收秩序陷入混乱，更会使业已形成的G20等国际经济政策协调框架下的《税基侵蚀和利润转移（BEPS）行动计划》等反国际税收恶性竞争成果缩水。”文章称。

美国总统特朗普周三提议，大幅下调对企业及企业海外获利汇回美国的税率。国会共和党人士大多支持该计划，但这份计划被视为只是行动的第一步。

人民日报文章指出，就美国政府而言，财政巨额减收将不可避免。据多家机构估计，如此税改将使美政府未来10年财政减收2-6万亿美元。这对于一个债台高筑、过段时间就得裱糊一下债务上限这个“顶棚”的美国政府而言，风险不小。

同时，参与美国政府牵头的投资项目风险也随之变高。未来美国经济建设不但要减税，还需大兴土木搞基建。一面少收钱，一面多花钱，且还要吸引私人投资者往基建上投钱，“试问，钱从哪里来，谁又敢跟投？”

此外，对企业而言，减税省下来的钱干什么，这既是问题，也是风险。若美实体经济投资率仍弱，利润率不高，而炒股等金融交易仍很挣钱，企业则会回购股票装点股价，其他投资者亦将尾随。减税省下的钱便会像量宽时期那样，推高金融泡沫。这样，税改不但失效，还可能成为引发系统性金融风险的导火索。 “总体看，美国税改方案即便在国会通过、顺利铺开，未来也需要在国内做好引导，善用这笔钱，同时与其他国家搞好国际税政协调，防止相互伤害，危及全球经济。”文章称。

人民日报同日还刊登另一篇分析文章称，这份宏大的减税计划对最富裕人群、中产阶层和华尔街来说都是受益者，但这份减税计划的不确定性也是显而易见的。如果此次减税仍将以减少财政预算、增加外债为代价，恐怕会受到美国民众的反对。