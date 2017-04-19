中美贸易：不平衡主因美国经济失衡和歧视性贸易限制所致--人民日报海外版

路透北京4月19日 - 人民日报海外版周三刊登文章称，理性看待中美贸易不平衡，中国对美国贸易有大额顺差，这是统计数据呈现的事实，但真相并非中国单方追求贸易顺差的结果，而主要是美国经济失衡和歧视性贸易限制政策所致。

该报特约评论员、同济大学财经研究所所长石建勋撰文称，人为的干预、限制和保护，不利于国际贸易平衡健康发展。让世界多买“美国货”，美国需要摒弃冷战思维，放开高技术产品等对特定国家出口的限制。

“让世界‘雇美国人’则需要美国放开投资领域以安全为由的种种限制。中美之间的贸易结构互补多于竞争。中美双方应本着相互尊重、实事求是的原则，全面分析中美贸易不平衡的原因，寻找合作共赢的解决之道。”文章称。

对美国来说，与其采取各类贸易保护措施，不如充分发挥自身比较优势，加大对华高科技产品出口。这才是有助于中美贸易均衡发展的正确取向。

文章分析指出，中国对美国的贸易顺差首先是整个美国对外贸易逆差的一个派生物。美国巨额贸易逆差是为弥补需求缺口而发生的，它是由美国经济结构和宏观经济失衡问题造成的，而不是双边贸易问题。

“如果说美国因对华贸易逆差太大而停止从中国进口，结果不会削减美国贸易逆差；即便美国增加从其他国家的进口量，巨大逆差仍将继续保留。”文章称。

这样做的代价是增加进口成本，加大美国消费者和制造商的负担，原因是中国出口商品物美价廉，具有竞争力。美国要想消灭贸易逆差，必须努力使本国总供应与总需求保持基本平衡。

其次，中国对美国贸易中的顺差，很大一部分来自在中国生产的美国公司。中国进出口超过50%属于以外资为主的加工贸易，而加工贸易在中美贸易中的比例更是接近70%。

跨国公司的全球供应链布局，使美国贸易数据有很大的统计差异，存在不合理性和误导性。贸易数据可以显示某个终端产品从哪国进口，但掩盖了“中间产品”的贸易货值，以及哪个国家是全球供应链布局中最大受益国。 第三，美国对中国出口高科技产品的限制政策，也是中美贸易不平衡的重要原因。美方的比较优势是产品技术含量高，但如果常以国家安全为借口，对不属于国家安全范围的高技术出口横加干预，其比较优势将难以发挥。

“这也不利于美国的进出口平衡，使美国企业失去巨大的中国市场。保守估计，如果美国放宽对华出口管制，维持在中国同类产品进口总额18.3%的市场份额，对中国高科技产品出口就可达到800多亿美元。”文章称。